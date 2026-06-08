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A4, camion tampona un mezzo per la manutenzione autostradale

Un veicolo speciale con i lampeggianti accesi, che stava viaggiando sulla corsia d'emergenza a bordo strada a velocità rallentata, è stato coinvolto in un incidente tra Brescia centro e Brescia ovest
L'incidente in A4 tra Brescia centro e Brescia ovest - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
L'incidente in A4 tra Brescia centro e Brescia ovest - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Tamponamento lungo la A4 nella tratta di Brescia tra l'entrata di Brescia centro e l'uscita di Brescia ovest in direzione Milano. Un mezzo speciale della manutenzione autostradale in livrea gialla e con i lampeggianti accesi di servizio, che stava viaggiando sulla corsia d'emergenza a bordo strada a velocità rallentata, è stato tamponato da un camion in transito.

I veicoli fermi nella piazzola d'emergenza in A4 - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
I veicoli fermi nella piazzola d'emergenza in A4 - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

I veicoli sono stati fatti fermare a lato dell'autostrada e l'incidente ha provocato alcuni rallentamenti. Non si registrano feriti. Sul posto una pattuglia dalla polizia autostradale per i rilievi di competenza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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