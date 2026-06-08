A4, camion tampona un mezzo per la manutenzione autostradale

Tamponamento lungo la A4 nella tratta di Brescia tra l'entrata di Brescia centro e l'uscita di Brescia ovest in direzione Milano. Un mezzo speciale della manutenzione autostradale in livrea gialla e con i lampeggianti accesi di servizio, che stava viaggiando sulla corsia d'emergenza a bordo strada a velocità rallentata, è stato tamponato da un camion in transito.