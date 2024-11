A2A darà il proprio nome al PalaLeonessa anche per i prossimi 5 anni

A2A darà il proprio nome al PalaLeonessa anche per i prossimi cinque anni. La società, già legata al palazzetto dello sport bresciano, si è aggiudicata la gara indetta lo scorso luglio dal Comune di Brescia per la ricerca di uno sponsor per la denominazione della struttura.

Il precedente contratto verrà dunque rinnovato a partire dalla data di aggiudicazione fino al 30 giugno 2029. Fino ad allora il palazzetto dello sport si chiamerà «PalaLeonessa A2A».

Ora la società potrà installare, a proprie spese, insegne e altri elementi distintivi recanti il proprio nome in abbinamento alla denominazione «PalaLeonessa», sia all'interno che all'esterno della struttura. In particolare, sarà realizzata un'insegna sull’anello attorno al reticolato esterno del palazzetto, con la scritta A2A Life Company. Previsti anche banner sopra le biglietterie, in prossimità degli ingressi dell’area gioco e nelle due hall.

La decisione di A2A di rinnovare la sponsorizzazione del PalaLeonessa testimonia il forte legame dell'azienda con il territorio bresciano e il suo impegno nel sostenere lo sport e gli eventi di grande richiamo. Con una capienza di oltre 5000 spettatori, l’ex Eib è oggi la casa della Pallacanestro Brescia e ospita numerosi eventi sportivi e manifestazioni.