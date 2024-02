A Toscolano Maderno è quasi pronto pronto il nuovo centro da 40 posti per persone disabili

Una casa a misura d’uomo, un ambiente caldo, accogliente e sicuro, nel cuore di Toscolano Maderno. È questa l’architrave dell’ambizioso progetto di Anffas per creare una struttura di due piani dove 40 persone con disabilità potranno vivere in un ambiente inclusivo, dove la comunità potrà condividere spazi e momenti, anche con i residenti del centro.

I lavori del nuovo polo sono ormai in stato avanzato e la chiusura del cantiere è prevista per la prossima primavera. Una corsa contro il tempo per dare una casa confortevole e all’avanguardia a 40 persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

Non solo la struttura, però. Il progetto riqualificherà il contesto di Toscolano Maderno, anche con la creazione di un parco pubblico aperto alla popolazione – così da inserirsi in un contesto comunitario. E la sindaca del paese gardesano Chiara Chimini si dice «entusiasta di questa opportunità per Toscolano, siamo pronti a condividere gli spazi con questi ospiti speciali e a far crescere la nostra stessa comunità».

Sostegno economico

Per Anffas si tratta di un investimento non indifferente di 9 milioni e mezzo di euro. Uno è stato donato dalla fondazione Villa Paradiso, altri 6 arriveranno da un mutuo sottoscritto con Banca Valsabbina. Ma Anffas ha bisogno di altre risorse e per questo lancia un appello per avviare una raccolta fondi che contribuisca a questo progetto per la comunità.

È possibile donare con bonifico bancario (IBAN IT18 W086 7611 2010 0000 0231 814) o su C/C postale (24934168) o con carta di credito online. Sul sito di Anffas sono disponibili nel dettaglio tutte le informazioni per seguire l’andamento del progetto e scegliere come e per che cosa donare.