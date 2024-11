A Salò prosegue il restauro del teatro, ma si allungano i tempi

In Consiglio comunale rivisto il cronoprogramma: stanziamenti per 5° e 6° lotto rinviati al 2027

L'interno del teatro di Salò © www.giornaledibrescia.it

Teatro: avanti convinti col restauro, ma il cronoprogramma va necessariamente rivisto. La nuova pianificazione dei lavori relativi all’opera più complessa e dibattuta in atto a Salò è stata ufficializzata mercoledì sera in Consiglio comunale, nell’ambito della quarta variazione al bilancio di previsione 2024-2026. L’intervento In buona sostanza, come riferito dall’assessore Fabiana Vanzani, gli stanziamenti previsti per il quarto lotto, oltre 6 milioni di euro che prima erano iscritti nel bilanc