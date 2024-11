A Ponte di Legno il primo hotel a 5 stelle, vicino alle piste

C’è grande attesa – e parecchia curiosità – in alta Valcamonica per il via ai lavori del primo hotel cinque stelle di Ponte di Legno. Nelle prossime settimane il Comune dalignese e il privato, l’imprenditore bresciano Alessandro Pietta che realizzerà l’opera, firmeranno la convenzione urbanistica, ultimo atto di un lungo iter autorizzativo e propedeutico al via ai lavori.

Il cantiere dovrebbe essere aperto passato l’inverno, quando le condizioni meteo lo consentiranno. Se ci sarà il tempo utile, la presentazione alla popolazione e ai turisti del progetto potrebbe avvenire durante le prossime vacanze natalizie a Ponte di Legno (oppure, se i tempi si dovessero dilatare, a gennaio).

Vicino alle piste

La maxi struttura extra lusso, da una settantina di camere, sarà realizzata proprio alla partenza degli impianti dalignesi, dove oggi c’è l’ex residence Alla Cascata, chiuso da qualche anno proprio in attesa dell’arrivo del cinque stelle. A proposito di impianti è stato annunciato che sabato, 30 novembre, aprirà il Passo Tonale.

Se ne parla da anni di realizzare finalmente un’attività ricettiva per un turismo «top di gamma» in alta Valle, già prima del 2020, ma la pandemia prima e la burocrazia poi hanno rallentato parecchio l’incedere del progetto. Ora la sensazione che si sia arrivati alle battute finali dell’iter procedurale c’è tutta. Per Ponte si tratta di un nuovo punto a favore per qualificarsi come destinazione di un turismo di alta gamma.

Ma non c’è solo il 5 stelle: è a buon punto il cantiere per realizzare le Case di Viso 2.0, un nuovo complesso extra lusso, con una vista impareggiabile e un’architettura a metà tra modernità e costruito tipico delle baite