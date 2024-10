A Pisogne è finalmente pronta la pista a sbalzo sul lago d’Iseo

Gestazione tortuosa, è vero, e parto altrettanto sofferto. Ma ora che la ciclabile di Toline, in unione tra il centro abitato di Pisogne e la Vello-Toline, è utilizzata da tre settimane, pare quasi che i disagi siano stati digeriti.

L'inaugurazione ufficiale - © www.giornaledibrescia.it

Lo testimonia la presenza dei residenti della frazione ieri all’inaugurazione del nuovo tratto a sbalzo sul lago e lo certifica l’attività fisica e le corse che, sempre ieri mattina, i ragazzi della scuola media hanno effettuato nel corso della cerimonia di taglio del nastro.

Passo dopo passo

Leggi anche Pista ciclabile a sbalzo sul Sebino, tutto pronto per le prime biciclette

Il sindaco Federico Laini ha voluto accanto a sé tutti gli attori dell'intervento, durato un po’ troppo per una serie di problemi con l’impresa appaltatrice e con la direzione lavori. C’era il vicesindaco Claudia Zanardini, che ha seguito passo passo il cantiere, e c’era Ruggero Bontempi, nella doppia veste di progettista e vicepresidente del Bim, c’erano i delegati delle Comunità montane Priscilla Ziliani (Valcamonica) e Danilo Serioli (Sebino), di Provincia e Regione, i responsabili e gli operai della Edilscavi Serioli, insieme ai sindaci e ai cittadini.

Leggi anche Pedalare sospesi sul lago: ora si potrà fare anche sul Sebino

«È un’opera di Pisogne - ha esordito Laini -, ma ha valenza territoriale. È stata una gestazione complicata, ci sono stati problemi con la prima ditta e a cascata le altre difficoltà. Per questo ero in dubbio se fare l’inaugurazione, ma abbiamo deciso di sì per la valenza dell'intervento e per rendere il merito a chi ci ha aiutato». Laini si è poi scusato con i cittadini di Toline e Pisogne, per i disagi, ma «ora possiamo gioire del risultato, per un’opera che migliora la qualità di vita».

Il cantiere, avviato a inizio 2021, è stato a lungo fermo, con un semaforo che per mesi ha causato lunghe code. Il progetto, tassello fondamentale per la ciclabile del Sebino e di congiunzione con la Valcamonica, s’inserisce in un accordo con la Regione a seguito dell’esperienza di Christo, che «ha insegnato al lago a ragionare e lavorare insieme».