A piedi da Milano a Verona per amore, crolla stremato a Concesio

L’uomo è stato ritrovato nella notte in condizioni di forte denutrizione: era partito da almeno un giorno per incontrare la fidanzata, e con ogni probabilità si è perso nel Bresciano

Roberto Manieri Giornalista 18 ottobre 2026 1 ' di lettura

Una veduta di Concesio - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti fidanzatadenutritocamminoMilanoVeronaConcesio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...