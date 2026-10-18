A piedi da Milano a Verona per amore, crolla stremato a Concesio

Stremato e denutrito. Un cittadino straniero dello Sri Lanka che arrivava da Milano a piedi ed era diretto verso Verona dove vive la sua fidanzata è stato trovato stanotte, verso le 2.40 a Concesio, in condizioni di forte denutrizione e non in grado di reggersi in piedi.
La segnalazione
Chi ha chiamato i soccorsi ha dichiarato di aver visto un ragazzo ormai a terra, al limite del coma. I Carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia che sono giunti sul posto in supporto ai Volontari del 118 hanno riscontrato che l’uomo era munito di regolare permesso di soggiorno e sarebbe partito almeno un giorno prima a piedi da Milano senza soldi viaggiando in direzione di Verona lungo la Paullese, finché è arrivato nel Bresciano dove si è perso.
L’intervento
A quel punto si è trovato perso a Concesio, dove ad un tratto si è accasciato a terra stremato. I sanitari del 118 hanno riscontrato il suo stato di estrema debolezza dovuto al fatto che non avesse mangiato nulla nell’arco di molte ore. Quindi gli hanno somministrato dei farmaci per consentirgli di recuperare forze.
Gli accertamenti dei carabinieri hanno poi permesso di riscontrare che il cittadino straniero era regolare in Italia, non aveva precedenti, ed effettivamente si stava recando a Verona cercando dei passaggi che non ha trovato e avviandosi a piedi per superare la distanza tra Milano e Verona, sino all’epilogo di stanotte.