A Pasqua e Pasquetta la vera sorpresa saranno i musei e le mostre

Le previsioni meteo sono brutte, ma Pasqua e Pasquetta saranno comunque all’insegna della bellezza. Soprattutto in città, dove eccezionalmente resteranno aperti mostre e musei.

A Santa Giulia

Ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire da Santa Giulia, hub del Brescia Photo Festival, dove sarà possibile visitare la monografica dedicata a Franco Fontana, tra i pionieri della fotografia a colori. La rassegna presenta 122 immagini realizzate dal maestro tra il 1961 e il 2017. Sempre al Museo di Santa Giulia il pubblico potrà visitare la mostra che ricorda, nel suo 50° anniversario, la strage di piazza Loggia. L’esposizione, dal titolo «Maurizio Galimberti. Brescia, Piazza Loggia 1974», è promossa dalla Fondazione Brescia Musei e Ma.Co.f., ed è curata da Renato Corsini. Nella Sala dell’Affresco sarà invece possibile visitare «La spedizione dei Mille. Memoria e racconto nel reportage pittorico di Giuseppe Nodari».

In Pinacoteca

Resta aperta anche la Pinacoteca Tosio Martinengo © www.giornaledibrescia.it

Alla Pinacoteca Tosio Martinengo si potrà approfittare degli ultimi giorni di apertura di «Lorenzo Lotto. Incontri immaginati»: l’esposizione ci racconta uno dei più affascinanti protagonisti della storia dell’arte e degli incontri, reali o immaginati, con altri artisti del suo tempo. Anche «I Macchiaioli», con la loro mostra a Palazzo Martinengo, attendono i visitatori tra oggi e domani, con orario dalle 10 alle 20. Oltre cento i capolavori esposti di artisti come Fattori, Lega, Signorini, Cabianca, Borrani, Abbati.

In provincia

A Gussago la pioggia bagna le polveri della Pasquetta «Sotto la Santissima», che sarà proposta in versione ridotta. Il Parco Muccioli ospiterà l’evento nella sua forma «smart» con apertura dalle 17 fino all’1: inclusi un cocktail bar, musica dal vivo e dj set serale.

Casa Zani a Cellatica apre invece le porte ai bambini con la speciale «Caccia all’uovo!» di domani. L’appuntamento è alle 15 e l’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo.

Tra le cancellazioni spicca Baccquolina a Rezzato, mentre nella città delle Quadre è confermato Party Chiari.

Sul Garda

Numerosi i cambiamenti di programma sul Garda. Salta, in primo luogo, il tradizionale appuntamento con «Fiabe nella Rocca», a Lonato, che ogni anno attira centinaia di famiglie all’interno delle mura. A Manerba, invece, nulla vieterà di attrezzarsi per il consueto picnic del Lunedì dell’Angelo, e nemmeno di godersi la passeggiata lungolago, ma i concerti dal vivo previsti per tutta la giornata a porto Torchio sono in forse. Lunedì sarà regolarmente aperta al pubblico la mostra dedicata al Surrealismo allestita nel castello di Desenzano: spunto in più per visitare la capitale del Garda e, in caso di pioggia, anche occasione preziosa per fare due passi con un tetto sopra la testa. Si potrà visitare l’esposizione a Pasquetta dalle 10 alle 17.30.

A Tremosine appuntamento con lo «sciapì», la battaglia con uova sode © www.giornaledibrescia.it

A Tremosine è confermato, nella giornata di oggi, il tradizionale gioco dello «sciapì», sfida a colpi di uova sode che ha luogo nella piazza di Pieve. A Maderno è stato invece annullato per maltempo l’evento «Pasqua Con Noi». A Gardone il Vittoriale attende i visitatori con le nuove mostre: si possono ammirare opere del futurista Umberto Boccioni e del pittore viareggino Alfredo Catarsini. A Salò, nel museo civico di via Brunati, c’è l’esposizione «Nuova Musica al Musa», che allinea tele di pittori del Novecento italiano. Ha riaperto i battenti anche il Museo della carta di Toscolano, in valle delle Cartiere, che per Pasqua e Pasquetta propone visite guidate comprese nel biglietto d’ingresso. Tra i luoghi aperti alle visite anche le limonaie del Pra dela Fam a Tignale e del Castèl a Limone.

Hanno collaborato Simone Bottura, Federico Bernardelli Curuz, Alice Scalfi