A Palazzolo c’è un murale per la salute mentale

È stato completato e presentato nei giorni scorsi a Palazzolo il murale dedicato al celebre psichiatra e neurologo Franco Basaglia, realizzato nel sottopassaggio del ponte Sara Giusi.

L’opera, realizzata dall’artista camuna Silvia Pezzotti, conosciuta come Octofly Art, è un omaggio al grande medico italiano in occasione del centenario della sua nascita, un'iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale che l'ha promossa per valorizzare il tema della salute mentale attraverso l’arte. Nonostante i ritardi dovuti al maltempo, il murale è ora concluso e arricchisce questa zona di passaggio del centro della cittadina con un messaggio forte e inclusivo.

Insieme

La collaborazione tra Comune e Octofly Art non è una novità: nello stesso sottopassaggio l’artista ha realizzato il murale «Città che cura», sempre nell'ottica di una riqualificazione artistica urbana.

Il murale dedicato a Basaglia rientra inoltre tra le attività della quarta edizione del cineforum sociale «Sguardi d’insieme» che quest’anno ha trattato proprio il tema «Cent’anni di Franco Basaglia: le relazioni che ci salvano». L’iniziativa celebra il cambiamento epocale, avvenuto con la legge del 1978, che abolì i manicomi e avviò un nuovo modello di assistenza per restituire dignità e diritti alle persone in difficoltà.

«Ogni emozione conta, anche quelle negative – ha spiegato Silvia Pezzotti –. Ecco perché l’opera mostra un flusso di colori e musica che passa tra uno strumento musicale e una figura umana. Con il testo "Le emozioni ci rendono umani" si vuole evidenziare ancora di più il messaggio del murale, e cioè che è importante ascoltare, condividere e mostrare i nostri sentimenti, in un mondo che non sempre ci ascolta. Proprio perché, come dice il titolo stesso dell’opera voluta dall’Amministrazione comunale, le relazioni ci salvano».

Leggi anche Un ragazzo su due nel Bresciano soffre d’ansia o ha sintomi depressivi

Un commento è giunto anche dal Municipio: «La salute mentale, come la salute fisica, è un diritto di tutti e oggi sempre di più capiamo e sappiamo che il benessere della nostra psiche riguarda ognuno di noi da molto vicino – hanno affermato le assessore ai Servizi sociali e alla Cultura Ombretta Pedercini e Marina Bertoli –. Con questo murale, che si aggiunge a quello precedente, speriamo di ispirare sempre più persone da un lato a prendersi cura di se stessi, anche chiedendo aiuto, dall’altro a mettersi nei panni dell’altro».