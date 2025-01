A Padenghe la passeggiata a lago resta nel libro dei sogni

Potrebbe diventare un angolo di paradiso, ma è fermo in un angolo: ancora niente da fare per il completamento della passeggiata a lago e, in particolare, per l’ormai famigerato tratto tra il West Garda e Villa Garuti. Continuano le interlocuzioni con la Soprintendenza, senza però arrivare, dopo anni, a una soluzione condivisa che permetta di tutelare paesaggio e sito palafitticolo Unesco.

Un progetto da 1,350 milioni di euro, che aspetta da tempo di vedere la luce, ma che rimane fermo, stretto tra le necessità di valorizzazione del territorio e la protezione di un bene culturale di rilevanza internazionale.

Questo tratto mancante, che dovrebbe completare il percorso pedonale esistente, rimane uno degli interventi più attesi e discussi in tutta la zona. La passeggiata a lago, infatti, rappresenterebbe non solo un’opportunità per i residenti di godere di un angolo di natura più accessibile, ma anche una risorsa turistica in grado di valorizzare ulteriormente il territorio. Le difficoltà legate alla necessaria salvaguardia del paesaggio continuano a rallentare il progetto, ma le interlocuzioni con la Soprintendenza sono in corso, con l’auspicio che si arrivi finalmente a una soluzione condivisa.

Avanti tutta

Nel frattempo, Padenghe non si ferma. Sebbene la passeggiata a lago sia ancora in attesa di completamento, numerosi altri interventi sono in corso. La riqualificazione degli spazi sotto piazza D’Annunzio, ad esempio, sta prendendo forma. Con un investimento di 680 mila euro, questo progetto mira a trasformare l’area in spazi pubblici fruibili, creando nuovi luoghi di aggregazione per i cittadini e valorizzando una delle piazze più centrali del paese. Continuerà, poi, la riqualificazione del centro storico, in prosecuzione del primo già realizzato in piazza Matteotti: serviranno altri 550 mila euro.

Allo stesso tempo, si sta dando nuova vita anche alle strutture sportive. Con un investimento di 620mila euro, sta per essere completata una piastra polivalente coperta, che offrirà nuove opportunità per attività sportive e ricreative in tutte le stagioni.

Un altro intervento importante riguarda l’ampliamento degli spogliatoi del centro sportivo, con un finanziamento di 760 mila euro, di cui una parte coperta da mutuo agevolato, e la manutenzione straordinaria del campo da calcio.

Non manca, infine, l’attenzione alla sicurezza del territorio. Con un progetto da 1,2 milioni di euro, sono in corso importanti interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico, che riguardano la realizzazione di un nuovo collettore per lo scarico delle acque bianche. Un’azione fondamentale per evitare i rischi di allagamenti, soprattutto nelle zone più vulnerabili, e per garantire una gestione delle acque più sicura ed efficiente.