A Mompiano un anello pedonale di quattro chilometri e mezzo per i più fragili

In città, a Mompiano, entro la fine di maggio prenderà forma un percorso ad anello di quattro chilometri e mezzo studiato appositamente per persone con difficoltà motorie e sensoriali. Un progetto studiato ad hoc che prevede attraversamenti pedonali protetti e cartelli dedicati.

Non sempre chi ha una qualche forma di disabilità può sperimentare le sensazioni e le emozioni regalate da una passeggiata nel verde, dato che nella maggior parte dei casi i percorsi che già esistono non sono a misura di persona diversamente abile. Le cose, però, stanno per cambiare con i lavori al via tra circa un mese a Mompiano. Contestualmente nel parco Croce Rossa saranno installate opere d’arte sensoriali e inclusive.

Il progetto è stato illustrato ieri al Collegio Lucchini dal vicesindaco Federico Manzoni e dagli assessori Camilla Bianchi (Parchi) e Andrea Poli (Turismo) insieme al direttore tecnico Claudio Turrini, all’architetta Silvia Raineri di Crew Cremonesi Workshop (società di progettazione del Polo urbano del Gruppo FS) e al professore Alberto Arenghi dell’Università degli Studi di Brescia, che hanno curato la progettazione dell’itinerario pedonale. Gli interventi fanno parte del progetto S.T.A.I. - Servizi per un Turismo accessibile e inclusivo, finanziato dallo Stato e dalla Regione, al quale i Comuni di Brescia e di Bergamo, Visit Brescia e le Province di Brescia e di Bergamo hanno partecipato, vincendo un apposito bando regionale con capofila Visit Bergamo.

Il progetto

A Brescia è prevista la realizzazione di un percorso pedonale ad anello accessibile nella valle di Mompiano: per renderlo fruibile da tutti verranno eseguiti appositi interventi ad hoc come lavori di sistemazione del percorso pedonale e realizzazione di attraversamenti protetti, manufatti, arredi e segnaletica dedicata.

Le opere d’arte inclusive all’interno del parco Croce Rossa intersecheranno l’anello.

Il luogo scelto per la realizzazione del percorso è la porta bresciana di avvio della Via delle Sorelle, il cammino verde che unisce Bergamo e Brescia inaugurato l’anno scorso. La prima opera d’arte, che sarà posizionata all’interno dell’anello, si chiama «L’incontro», nasce da un’idea della maestra della scuola dell’infanzia Audiofonetica di Mompiano Michela Bonetta e consiste in due grandi dischi del diametro di due metri ciascuno, posizionati a specchio con quattro facciate circolari che accolgono parole e segni in Lis e in Braille.