Cammini d'Italia è in viaggio sulla Via delle Sorelle

Sono partiti ieri e fino al 29 marzo saranno viandanti su «La Via delle Sorelle», il cammino di 130 chilometri che collega Brescia a Bergamo, inaugurato lo scorso anno: sono i componenti del team di Cammini d’Italia, la più vasta community dedicata ai cammini italiani. Una realtà giovane, fondata da Davide Nanna e composta da Francesco Boggi, Vincenzo Caruso, Fabrizio Billi e Gianluca Arena, tutti tra i 25 e i 35 anni – che sta diventando sempre di più un punto di riferimento nel mondo dei cammini, attraverso eventi, collaborazioni, iniziative.

Per cinque giorni saranno, con zaino in spalla e scarpe da trekking, sul cammino presentato a marzo del 2023, che proprio in questi giorni compie il suo primo anno di vita.

L’iniziativa, promossa da Slow Ride Italy - l’Associazione che ha ideato e coordina la Via delle Sorelle, Visit Brescia - Destination Management Organization che promuove il turismo di Brescia e della sua provincia in Italia e all'estero e Visit Bergamo – Agenzia per la promozione e lo sviluppo turistico di Bergamo e provincia vedrà Cammini d’Italia percorrere a piedi tutti i 130 chilometri con camera e drone alla mano, per esplorare, scoprire e documentare la Via, e coglierne gli aspetti naturalisti, storici ma anche comunitari, con incontri con persone del luogo.

Il Cammino sui social

Ad oggi Cammini d’Italia conta 200k+ follower su Facebook, 130k su Instagram, un gruppo di 35k membri su Facebook ed altri utenti presenti su YouTube, Telegram, Twitter, LinkedIn e TikTok. Numeri che rendono Cammini d’Italia il punto di riferimento per una community di appassionati, con un portale che registra oltre 1,5 milione di visite organiche all’anno.

Il team, partito dal complesso monastico di San Salvatore-Santa Giulia a Brescia – sito UNESCO - attraverserà in cinque tappe le città e i territori di Brescia e Bergamo.

Tra i luoghi più significativi e suggestivi: il castello, sul colle Cidneo di Brescia; il Parco delle Colline; i borghi della Franciacorta; le viste panoramiche sul Lago d’Iseo; la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino. E ancora, entrando in territorio bergamasco: i piccoli centri e borghi delle Terre del Vescovado; i vigneti della Val Calepio e del Moscato di Scanzo; il suggestivo borgo di Olera, il Parco dei Colli, fino ad arrivare al gioiello di Città Alta e alle sue Mura Venete, Patrimonio dell’Umanità.

Nel loro cammino verranno accompagnati dai volontari dell’Associazione Slow Ride Italy, dormiranno nelle strutture di accoglienza accreditate nella rete del cammino e potranno degustare vini e prodotti tipici del territorio.

Un progetto per valorizzare il turismo outdoor, lento e sostenibile, che sta diventando sempre più centrale nella promozione territoriale, del quale La Via delle Sorelle, progetto dei Comuni di Brescia e Bergamo e delle Province di Brescia e Bergamo in partnership con gli altri comuni attraversati dal territorio, è una delle espressioni.