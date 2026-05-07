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A «Messi a fuoco» l’omicidio di Chiara Poggi

La puntata in onda venerdì dalle 20.30 su Teletutto tratterà anche uno dei grandi cold case bresciani: l’omicidio del piccolo Cristian Lorandi
Il conduttore. Andrea Cittadini
Il conduttore. Andrea Cittadini

Venerdì sera, alle 20.30 su Teletutto, torna «Messi a fuoco» con una puntata dedicata a due casi che, a distanza di anni, continuano a interrogare l’opinione pubblica e il mondo della giustizia.
Nella prima parte Andrea Cittadini accenderà i riflettori sull’omicidio di Chiara Poggi, tornato al centro dell’attenzione nazionale. Com’è possibile riaprire un caso dopo così tanto tempo? Quanto contano oggi le nuove tecnologie investigative? E davvero una persona può nascondere la verità per anni?
A discuterne in studio saranno Michele Vitiello, consulente informatico, l’avvocato Massimiliano Battagliola — tra i pochi legali in Italia ad aver ottenuto la revisione di un processo — e lo psicoterapeuta Alberto Ghilardi. In collegamento anche il giornalista Gabriele Moroni, inviato de Il Giorno.

Caso Lorandi

La seconda parte della trasmissione sarà invece dedicata a uno dei grandi cold case bresciani: l’omicidio del piccolo Cristian Lorandi, avvenuto quarant’anni fa e rimasto senza un colpevole. Un delitto che ancora oggi lascia aperte domande e ferite mai rimarginate.

In studio interverrà l’avvocato Alberto Scapaticci.
Una serata tra cronaca, giustizia e memoria, per provare a capire perché alcuni misteri continuino a resistere al tempo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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omicidio di GarlascoMessi a fuoco
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