A «Messi a fuoco» l’omicidio di Chiara Poggi

Venerdì sera, alle 20.30 su Teletutto, torna «Messi a fuoco» con una puntata dedicata a due casi che, a distanza di anni, continuano a interrogare l’opinione pubblica e il mondo della giustizia.

Nella prima parte Andrea Cittadini accenderà i riflettori sull’omicidio di Chiara Poggi, tornato al centro dell’attenzione nazionale. Com’è possibile riaprire un caso dopo così tanto tempo? Quanto contano oggi le nuove tecnologie investigative? E davvero una persona può nascondere la verità per anni?

A discuterne in studio saranno Michele Vitiello, consulente informatico, l’avvocato Massimiliano Battagliola — tra i pochi legali in Italia ad aver ottenuto la revisione di un processo — e lo psicoterapeuta Alberto Ghilardi. In collegamento anche il giornalista Gabriele Moroni, inviato de Il Giorno.