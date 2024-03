A «Messi a fuoco» la Giornata del fiocchetto lilla e l’omicidio Ziliani

Stasera a «Messi a fuoco», la trasmissione di Andrea Cittadini su Teletutto, si parla di disturbi del comportamento alimentare e dell’omicidio di Laura Ziliani.

La prima parte del programma - in onda sul canale 16 del digitale terrestre dalle 20.30 - si apre con un focus sulla Giornata del fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi alimentari che stando agli ultimi report sono in crescita in tutta Italia, soprattutto tra i più giovani.

La seconda parte di «Messi a fuoco» si concentrerà invece sulle motivazioni della condanna all’ergastolo del trio responsabile dell’omicidio di Laura Ziliani, le sue figlie Paola e Silvia Zani e l’ex fidanzato della più grande Mirto Milani.