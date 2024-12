A fuoco l’isola ecologica di Calvagese, ora i rifiuti si portano a Manerba

L’isola ecologica di Manerba apre ai cittadini di Polpenazze. A seguito dell’incendio che ha danneggiato il centro di raccolta di Calvagese, che serviva anche Polpenazze, l’Unione dei Comuni ha approvato con urgenza una convenzione che consente ai polpenazzesi di utilizzare il centro di raccolta di Manerba, situato in via delle Cave.

La misura, attiva da oggi, resterà in vigore fino a nuova comunicazione, garantendo un servizio essenziale ai cittadini colpiti dal disservizio.

L’assessore all’Ecologia di Polpenazze, Luca Benedetti, ha espresso gratitudine verso il sindaco di Manerba, Flaviano Mattiotti, che si è immediatamente attivato per trovare una soluzione.

«Dopo un confronto avvenuto già il giorno dell’incendio, domenica scorsa - ha spiegato Benedetti -, il primo cittadino di Manerba ha dimostrato grande disponibilità nel portare avanti la proposta».

Un ringraziamento è stato rivolto anche al presidente dell’Unione dei Comuni, il sindaco di Soiano Alessandro Spaggiari, per il sostegno ricevuto nella gestione dell’emergenza: «Questa collaborazione tra i Comuni rappresenta un esempio di solidarietà e di efficienza amministrativa - spiega Benedetti - e permette di garantire ai cittadini un servizio fondamentale anche in una situazione complessa». I cittadini di Polpenazze potranno accedere al centro di raccolta di Manerba presentando la tessera già in loro possesso o la tessera sanitaria.

Gli orari variano a seconda del periodo dell’anno. Nella fascia invernale, dal 1° ottobre al 31 marzo, il centro sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 13 alle 18.30. Durante la fascia estiva, dal 1° aprile al 30 settembre, l’orario sarà dalle 14 alle 19.30, con apertura aggiuntiva la domenica dalle 16.30 alle 19.30.