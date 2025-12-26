Giornale di Brescia
Brescia e Hinterland

A fuoco un tetto del presepe vivente di Nuvolera

Il rogo partito da una canna fumaria: danni limitati e nessuna persona coinvolta
L'intervento dei Vigili del fuoco al presepe di Nuvolera - Foto Pluda
L'intervento dei Vigili del fuoco al presepe di Nuvolera - Foto Pluda
Un principio di incendio di una canna fumaria con le fiamme che si sono presto estese alla copertura in foglie del tetto di una capanna ha interessato oggi nel tardo pomeriggio il bel presepe vivente di Nuvolera.

Per motivi di sicurezza gli organizzatori hanno fermato l’afflusso dei visitatori per permettere alle squadre di emergenza dei Vigili del fuoco di intervenire e domare il rogo che ha creato solo danni limitati e fortunatamente davvero contenuti.

