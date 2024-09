A Folzano una sfilata di moda in memoria di Giada Zanola

Giada Zanola amava la moda. Sulla passerella dove le sue amiche Maddalena Perucca e Francesca Barbieri facevano sfilare modelle e modelli con abiti trendy e acconciature adeguate, anche lei amava salire e mostrare la sua passione per quel mondo. Ed è per questo che per ricordarla è stata organizzata proprio una sfilata, in piazza Bettinsoli, nel quartiere di Folzano, dove la 33enne era nata, cresciuta e dove vivono ancora i suoi familiari e gli amici.

La giovane è stata uccisa dal compagno, che voleva lasciare, lo scorso 29 maggio. L’uomo l’aveva narcotizzata e poi gettata da un cavalcavia sulla A4 ad un chilometro da Vigonza, in provincia di adova, dove i due vivevano con il figlioletto di lei.

A sostenere l’iniziativa di questo sabato 21 settembre è stato il Cdq guidato da Anna Iannelli e quindi il Comune di Brescia, mentre l’organizzazione dell’evento (a cura di Acconciature Maddy e Capogiro 2) è stata affidata a Be Now. L’obiettivo, oltre a ricordare Giada, era anche quello di mantenere alta l’attenzione sui femminicidi e la violenza sulle donne. Non a caso erano presenti anche due rappresentanti del Centro Antiviolenza Butterfly che hanno ricordato le loro attività mettendo in guardia le donne da ogni tipo di violenza, anche quella più subdola.

In piazza, oltre all’assessore alla Partecipazione, Valter Muchetti, tante persone del quartiere che hanno così testimoniato la loro vicinanza ai familiari della giovane uccisa. Sul palco è salita anche la sorella, Federica, che ha voluto ringraziare per la bella iniziativa. Tre bambini hanno poi liberato dei palloncini rossi, come simbolo contro la violenza sulle donne.