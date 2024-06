Funerale di Giada Zanola a Folzano: «L’intera comunità ti accoglie e ti abbraccia»

«Carissima Giada, l’intera comunità di Folzano oggi ti accoglie e ti abbraccia». È cominciata così l’omelia di don Sergio Contessi, parroco della frazione di Brescia, pronunciata ai funerali di Giada Zanola, la 33enne morta lo scorso 29 maggio precipitando da un cavalcavia sull’autostrada A4 a Vigonza, comune del padovano dove viveva da diversi anni. Una morte assurda e ancora tutta da chiarire per cui è in carcere il compagno Andrea Favero, camionista di 38 anni, accusato di averla gettata di sotto al culmine dell’ennesima lite. Giada aveva annullato il matrimonio e voleva lasciarlo, una scelta di libertà che ad Andrea non andava giù e per questo l’avrebbe uccisa.

Giada lascia anche un bimbo di tre anni, avuto dalla relazione con Favero, al quale ha pensato don Sergio, parlando del «rientro forzato a Folzano di Giada, senza più la possibilità di sorridere e tragicamente distante da quel bambino di tre anni che era diventato parte della tua vita».

La comunità raccolta per Giada

L’arrivo del carro funebre è stato accolto dal rombo dei motori di alcune auto parcheggiate fuori e portate dagli amici di Giada, appassionata di tuning, la modifica, cioè di auto di serie in potenti bolidi. Ad attendere la bara fuori dalla chiesa di San Silvestro c’erano il fratello Daniel, che ha approfittato delle telecamere per rivolgere un messaggio ad Andrea Favero, e la sorella Federica, che ha indossato una maglietta bianca con la foto della sorella, mentre il papà Gino ha atteso dentro l’arrivo del feretro. Ai funerali hanno partecipato la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, che ha voluto così portare l’abbraccio della comunità alla famiglia, e il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, che non ha voluto far mancare l’affetto della città veneta ai parenti della giovane mamma.