A Folzano la panchina rossa intitolata a Giada Zanola

La panchina rossa del parco della Collinetta a Folzano è da ieri pomeriggio intitolata a Giada Zanola, la 33enne mamma bresciana uccisa a maggio in provincia di Padova. Una cerimonia partecipata e sentita, organizzata dal Consiglio di quartiere e dal Punto comunità di Folzano nella quale è stata scoperta una targa che ribadisce un concetto semplice: «La violenza non è mai amore». L’iniziativa «Non sei sola», a cui ha preso parte anche l’assessora Anna Frattini, ha previsto, inoltre, una serie di letture e di canzoni per rendere ancora più incisivo il no alla violenza sulle donne.

Il calore del quartiere

Il quartiere si è raccolto intorno al papà di Giada che, per quanto non viva più da anni a Folzano, ha respirato l’affetto e la vicinanza della gente.

Una partecipazione che si è rinnovata ancora, dopo la sfilata di moda organizzata a settembre, sempre con l’intento di mantenere in vita le passioni di Giada e, allo stesso tempo, di rinfocolare l’attenzione sui femminicidi.