A Cortine di Nave disegnata una svastica davanti al monumento ai partigiani

«Un messaggio che, anche se dovesse essere stato fatto con superficialità, fa rabbrividire. Il Comune di Nave non è assolutamente questo: noi ogni anno in quel luogo commemoriamo i nostri partigiani, coloro che hanno combattuto per primi nazismo e fascismo». Così il sindaco di Nave, Matteo Franzoni, commenta a caldo il ritrovamento nella mattinata odierna di una svastica disegnata ai piedi del monumento ai partigiani in piazza della Memoria a Cortine.

Simbolo che l’amministrazione comunale ha prontamente fatto rimuovere, e non solo perché nella frazione del comune dell’hinterland oggi sarà una giornata di festa, con i mercatini natalizi. «Abbiamo già fatto una segnalazione ai Carabinieri, così che possano provvedere a visionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza – chiosa amareggiato Franzoni – nei prossimi giorni incontreremo anche le associazioni del territorio, poi decideremo quali saranno le azioni a intraprendere insieme».