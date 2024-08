A Canton Mombello trovato un detenuto con dell’hashish

Sono stati i cani antidroga della Polizia penitenziaria a segnalare un detenuto di Canton Mombello che aveva addosso due involucri di hashish. Nel corso dei controlli delle unità cinofile nel carcere bresciano infatti i cani hanno fiutato qualcosa e indicato il soggetto che, una volta perquisito, é stato trovato in possesso del «fumo».

A darne notizia è il sindacalista Calogero Lo Presti della Fp Cgil che spiega: «Esprimiamo soddisfazione per l’operato della Polizia penitenziaria che lavora all'interno dell’istituto e che, nonostante le mille difficoltà quotidiane, la cronica carenza di personale e l'ormai noto sovraffollamento, riesce ad assicurare e garantire l'ordine e sicurezza nel rispetto delle regole e della legge».

Per Lo Presti é anche l occasione per ribadire la situazione: «Il carcere di Brescia è noto per essere il più sovraffollato d'Italia con quasi 400 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 189 posti letto. Consta anche di una carenza di organico di ben oltre 60 unità di Polizia e nonostante ciò riesce ad ottemperare al proprio mandato istituzionale con impegno, dedizione e senso dello Stato. Nonostante le varie sollecitazioni nei confronti del Dap e della politica, affinché assegni più personale di Polizia e adotti provvedimenti deflattivi, ad oggi la situazione non è mutata e tutto grava su tutti quegli "attori istituzionali" che

a qualsiasi titolo prestano servizio all'interno di Canton Mombello».