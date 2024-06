A Campo Marte torna «Hoodie 2K24»: sport e cultura uniti nella solidarietà

Sport, inclusività, solidarietà, sensibilità, arte, cultura e spettacolo. Saranno questi i capisaldi valoriali attorno ai quali ruoterà «Hoodie 2K24»: la quattro giorni patrocinata dal Comune di Brescia, al via giovedì, che animerà fino a domenica la splendida cornice di Campo Marte.

La quarta edizione di quello che era nato, nel 2019, come un semplice torneo di pallacanestro 3v3, raggiunge quest’anno lo status di vero e proprio appuntamento sociale, con la partecipazione di numerose associazioni della zona. «Il tutto si basa sull’idea che partendo dallo sport si possano sviluppare in maniera trasversale tutti i suoi valori», ha spiegato Sandro Marelli, uno degli organizzatori e fondatori del torneo insieme a Gianpiero Giacomelli e Luca Lenzini. «Avremo al nostro fianco numerose realtà del territorio - ha aggiunto Giacomelli -. Birreria La Pulce e l’associazione Amici del mare si occuperanno dello stand gastronomico, Festa della Musica dell’intrattenimento serale, Opera Mista dell’installazione delle strutture in loco, True Quality dei momenti street art, e Little Sweet Mary dello spazio dedicato ai giochi per i più piccoli».

Oltre al torneo di basket (diviso in minibasket, under16 maschile, under 14 misto e senior maschile e femminile), vi sarà una competizione di volley (4v4 misto), il Memorial Corallo (touch rugby) e la tradizionale gara da tre punti e lo Slam Dunk Contest. Alle competizioni seguiranno poi quattro serate musicali, una partita di esibizione di baskin, uno spettacolo coreografico a cura della Brixia dance School e la prima edizione di «Hoodie Memorial», in programma venerdì alle 19.

«È bello vedere questa sintesi intelligente ed efficace di tante realtà del territorio - ha chiosato il consigliere comunale Luca Pomarici -. Ci si divertirà facendo del bene: qualcosa di importante per tutta la nostra città». Il programma completo con tutte le informazioni è reperibile sulle pagine social di Hoodie Brescia.