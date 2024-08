A Brescia città occhi su Cavallerizza, Haynau e Randaccio

Tre testimonianze di fabbricati dismessi della città, stabili intorno ai quali gravitano comunque progetti in avanzamento

2 ' di lettura

La palazzina Haynau

Caserma Randaccio, ex Cavallerizza, palazzina Haynau. Tre testimonianze di fabbricati dismessi della città, stabili intorno ai quali gravitano comunque progetti in avanzamento. La Randaccio, più volte evocata anche all’interno del dibattito politico cittadino, rientra sin dal 2018 nella strategia di razionalizzazione del Demanio, ma lo scorso novembre lo studio di architettura torinese Politecna Europe in collaborazione con Sab srl di Perugia ha vinto il bando internazionale e ha avviato i sopra