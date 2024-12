A Bagnolo Mella 200 firme per avere il casello autostradale

«Abbiamo la necessità di avere un casello autostradale a Bagnolo Mella». È questo l’obiettivo della raccolta indetta da un gruppo di cittadini che, in breve tempo, ha già raccolto circa duecento firme, compresa quella del sindaco Stefano Godizzi e del suo vice Cristina Leoni. «Dobbiamo ridurre il traffico e l’inquinamento nel centro del paese – spiegano Simone Fioletti e Paolo Lanzani –: la tangenzialina di cui si parla tanto non è altro che un collegamento tra due strade all’interno del paese e non farà altro che incrementare il traffico».

Il gruppo, che al mercato del paese ha raccolto circa 150 firme, senza contare le 60 online sul sito change.org, continuerà a scendere in piazza ogni sabato per sostenere la propria causa. «Siamo l’unico paese che non ha avuto un euro per creare una strada alternativa al centro – prosegue Lanzani – e la situazione è notevolmente peggiorata da quando auto e camion sono stati deviati su viale Italia e si via Leno, in pieno centro. Crediamo fermamente che un casello autostradale rappresenti una soluzione strategica, in grado di risolvere molteplici problemi legati al traffico e alla sicurezza. Ci auguriamo che questa proposta venga presa in considerazione dalle autorità e che possa diventare realtà».

Tra i primi firmatari gli amministratori comunali che ieri sono scesi in piazza per firmare. «Una volta terminata la raccolta consegneremo i fogli al nostro sindaco» precisa Simone Fioletti.

«In realtà questa idea del casello autostradale era stata condivisa dagli amministratori di Bagnolo Mella, e vi era stato anche un parere positivo da parte di Centro Padane. Tanto che nel vecchio Piano regolatore del 1997 erano già previste addirittura le rampe di accesso all’autostrada» questo l’intervento del sindaco Stefano Godizzi, che prosegue: «Un casello a Bagnolo Mella già prima serviva, ma soprattutto in questo momento storico è essenziale. E soprattutto ora che è in programma anche la realizzazione del polo logistico di Poncarale, il cui traffico insisterà su un tratto che tutti sanno essere molto stretto».