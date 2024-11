L’hub dei farmaci preoccupa: ricorso al Quirinale di Bagnolo Mella

Polo per la vendita all’ingrosso di farmaci a Poncarale: dopo il ricorso al Tar del comitato «Salva suolo Poncarale», arriverà anche quello che il Comune di Bagnolo Mella presenterà al Presidente della Repubblica. Una decisione presa dalla giunta Godizzi a causa del traffico indotto che la nuova attività porterebbe con sé.

Preoccupazione

«Purtroppo stiamo rincorrendo i tempi – questo l’intervento dell’assessore all’Urbanistica e alla viabilità del Comune di Bagnolo Mella Marco Trementini – perché i nostri predecessori sull’argomento non hanno fatto nulla e quindi, quando ci siamo insediati abbiamo studiato tutte le carte». A destare preoccupazione è stato il piano alla viabilità.

Le stime

«Nelle carte presentate – continua l’assessore Trementini – si parla, giornalmente, del transito di circa ottocento veicoli equivalenti. Al di là delle questioni ambientali, che non sono certamente di secondaria importanza, su Bagnolo la criticità maggiore è causata dal traffico indotto da questa impresa: sia per quanto riguarda il numero di addetti, si calcolano 250 dipendenti, e in più ci sarà il traffico dovuto ai vari furgoncini che forniranno le varie farmacie di Brescia, Mantova e Cremona».

Disagi alla circolazione

Secondo una stima il traffico confluirebbe su via Gramsci, che transita nel centro storico, e la mole di veicoli potrebbe causare pesanti disagi alla circolazione già di per sé critica. Il ricorso, che l’avvocata Emanuela Beacco sta già impostando e studiando, sarà reso ufficiale con una delibera di giunta che dovrebbe essere approvata a giorni.

«Il progetto presentato dalla ditta Asca Costruzioni per la realizzazione di un polo logistico, sarà costruito sulla 45bis nel territorio di Poncarale, ma questo mega capannone di 20.000 metri quadrim si troverà al confine con il nostro Comune e il traffico indotto inciderà in maniera importante sulla viabilità di Bagnolo Mella – continua l’assessore –. Siamo uno dei pochi Comuni senza una variante al centro storico e non ci può passare sulla testa un intervento così impattante, per questo abbiamo deciso di adottare i provvedimenti necessari e segnalare che c’è una grandissima criticità che fino ad oggi non era mai stata presa in considerazione. La precedente giunta non ha mai avanzato dubbi o sollevato alcuna questione nonostante fossero stati invitati alla conferenza dei servizi. Un’opera che, oltre a non portare nessun tipo di compensazione sul nostro territorio ci potrebbe recare solamente gravi disagi». Sul tema è in programma una assemblea pubblica fissata per metà dicembre.