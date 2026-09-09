1000 Miglia, quattro eventi all’estero per chiudere il 2026

Quattro eventi internazionali per chiudere il 2026 della Freccia rossa. Dopo la recente partecipazione alla Monterey Car Week e a Pebble Beach, da settembre a dicembre la 1000 Miglia si sposterà fuori confine per quattro appuntamenti in Austria, Grecia, Cina ed Emirati Arabi Uniti. I format saranno due, Warm Up ed Experience: il primo coinvolge un numero limitato di partecipanti, con giornate di training, prove e una gara conclusiva in stile 1000 Miglia. Al secondo partecipano invece più equipaggi, ed è pensato anche per consentire agli appassionati dei vari territori di conoscere regole e atmosfera della 1000 Miglia.
In Austria
Il primo appuntamento è il 1000 Miglia Warm Up Austria, dal 10 al 13 settembre, che prenderà il via da Bad Gastein, nel Salisburghese. La manifestazione comincerà con le verifiche tecniche, le sessioni di addestramento e il Trofeo dedicato alla località austriaca. Il giorno successivo gli equipaggi affronteranno la prima tappa verso Mittersill, prima di dirigersi verso Salisburgo. Il gran finale è previsto sabato 12 settembre al Red Bull Hangar 7, dove si terranno la serata conclusiva e le premiazioni. Alle vetture storiche si affiancherà il Challenge, riservato a un massimo di 20 supercar prodotte dal 1996 a oggi.
Il viaggio nel Peloponneso
Dall’Europa centrale la Freccia Rossa si sposterà poi in Grecia. Dal 29 settembre al 3 ottobre sarà la volta della seconda edizione della 1000 Miglia Experience Greece, con partenza e arrivo nella capitale greca, passando per i suggestivi panorami del Peloponneso. Le categorie in gara saranno quattro: la 1000 Miglia Eligible Class, riservata alle vetture e ai modelli che hanno partecipato alla gara storica tra il 1927 e il 1957, la 1000 Miglia Historic Class, per le auto non eligibili prodotte entro il 1957, la Classic Icons Class, dedicata alle icone automobilistiche realizzate dal 1958 al 1994, e, infine, la classe GT&Supercars, per le gran turismo e le supercar prodotte dal 2001 a oggi.
Verso Oriente
A novembre poi la Freccia Rossa punterà a Oriente. Dal 13 al 22 novembre è in programma la terza edizione della 1000 Miglia Experience China. La prima parte dell’evento si svolgerà a Guangzhou, dove dal 13 al 17 novembre andrà in scena l’Elegance Show, una grande esposizione a cielo aperto dedicata alle automobili e al design.
Poi sarà il momento della strada. Circa 1.200 chilometri attraverso la provincia del Guangdong porteranno gli equipaggi da Guangzhou a Foshan e Qingyuan, lungo le strade dei Monti Nankun e Luofu, prima del passaggio da Zengcheng e del rientro nella città di partenza.
Sarà un appuntamento sportivo, ma anche un momento di scambio culturale: l’obiettivo sarà infatti anche quello di rafforzare i legami tra Italia e Cina, un ruolo riconosciuto alla manifestazione dal China Italy Friendship Award, conferito nell’ambito della quindicesima edizione dei Panda d’Oro Awards.
Negli Emirati
L’ultimo appuntamento dell’anno sarà negli Emirati Arabi Uniti, dove dal 29 novembre al 3 dicembre tornerà la 1000 Miglia Experience UAE. Sarà anche l’occasione per celebrare il quinto anniversario della manifestazione: proprio negli Emirati la 1000 Miglia varcò per la prima volta i confini italiani, portando i propri gioielli su ruote all’estero. Il programma si aprirà già il 28 e 29 novembre con un Opening Weekend al Dubai International Financial Centre, poi la gara scatterà il 30 novembre e attraverserà tutti e sette gli Emirati, combinando scenari spettacolari e prove di regolarità. Tra gli appuntamenti più particolari ci sarà anche una sfida sulla drag strip di Tilal Swaihan.
Oltre i confini
«Il marchio della Freccia Rossa continua il suo percorso di crescita nel mondo, guidato dalla volontà di tutelare il nostro heritage e, al tempo stesso, di affermare l’eccellenza italiana su scala globale», spiega Fulvio D’Alvia, amministratore delegato di 1000 Miglia. «L'espansione internazionale resta una priorità: i quattro appuntamenti autunnali tra Europa, Asia e Medio Oriente dimostrano la forza e l'attrattiva di un modello in costante evoluzione. Se la 1000 Miglia rimane un'esperienza irripetibile e indissolubilmente legata all'Italia, le manifestazioni all’estero ci consentono di portare oltreconfine la storia, la cultura e i valori del brand. Un ringraziamento va ai partner licenziatari e alle organizzazioni locali, che condividono la nostra visione e lavorano al nostro fianco con straordinaria dedizione».