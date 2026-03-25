Piercarlo Zanotti: «Cogliete la filosofia di ogni piatto»

L’amore per i risotti e la pasta fresca, la ricerca dell’impatto gustativo e il sogno di un’osteria dove coccolare i suoi clienti. Piercarlo Zanotti si racconta agli studenti del Cfp Zanardelli di Clusane, non mancando di dispensare consigli pratici per il loro futuro.

Viaggiare e fare esperienza

«Viaggiate molto, anche in Italia – suggerisce –, e non fatevi affascinare solo dall’aspetto estetico di un piatto, ma cogliete la filosofia dello chef che ci sta dietro».

Dopo la scuola alberghiera, chef Zanotti ha fatto diverse esperienze sul Garda e poi all’estero: «Mi è servito per ampliare la mia visione – assicura –. In Oriente, per esempio, ho imparato a rispettare il cibo. La mia cucina, infatti, non cerca l’effetto wow a livello visivo, ma l’impatto del gusto dato dall’abbinamento delle materie prime, possibilmente stagionali».

Il lavoro e il sogno

Al Buca 19 del Garda Golf di Soiano del Lago, chef Zanotti dirige un ristorante aperto dalle colazioni della mattina fino a mezzanotte. «Quest’anno ho assunto sei stagisti su otto – annuncia –: in un così ampio orario di lavoro, i ragazzi trovano spazio in base alle loro qualità ed esigenze».

Ma non nasconde che il posto dei sogni in cui lavorare sarebbe una piccola osteria «per coccolare gli ospiti al meglio. Il cibo è da sempre condivisione, e ritrovare il tempo per le persone care». Questa è la sua Parola di Chef.