La passione per la cucina di chef Stefano Cerveni e degli studenti dell’istituto Perlasca

La passione per la cucina che nasce fin da bambini e l’opportunità di confrontarsi con un grande professionista. Anche per gli studenti dell’istituto alberghiero Giacomo Perlasca di Valle Sabbia si sta avvicinando il momento tanto atteso della lezione di Chef per una Notte. In cattedra, nell’aula magna di Cast Alimenti, ci sarà per loro Stefano Cerveni, patron del ristorante stellato Due Colombe di Borgonato di Corte Franca, che preparerà due ricette a base di verdure.

La terza puntata del nostro format «back to school» sarà trasmessa su Teletutto martedì 12 marzo alle 20.30, come sempre condotta da Clara Camplani e Davide Briosi.

«Parteciperanno i ragazzi di quinta - annuncia la professoressa Barbara Giacomini -. Abbiamo pensato fosse un modo per terminare in bellezza il loro percorso, per metterli alla prova e provare a farli sentire a loro agio nel mondo che affronteranno dopo il diploma». «Anche se saranno solo in due ad affiancare chef Cerveni - prosegue la docente -, i suoi consigli e le sue risposte saranno utili a tutti per ripassare argomenti fatti in classe. Questa esperienza sarà sicuramente un valore aggiunto al loro percorso di studi».

Tra i ragazzi

Chef Cerveni con gli studenti dell'istituto Giacomo Perlasca

Dietro ai fornelli, infatti, ci saranno Simone Peli e Michael Atzeni, mentre i loro compagni di classe seguiranno la lezione dalla platea, insieme ai professori. «Mia mamma mi ha messo in cucina fin da piccolo - racconta Simone - e da lì mi sono appassionato». Stesso destino è toccato a Michael, che è cresciuto guardano i suoi genitori cucinare: «Sono contento del percorso di studi che ho scelto» racconta.

Non troppo diversa, del resto, è la storia di chef Cerveni, nella cucina della prima versione del ristorante Due Colombe con mamma e papà quando ancora era sul seggiolone. Ad accompagnare i ragazzi del Perlasca nell’aula di Cast ci saranno anche i professori Maria Melzani e Dino Filippi. Insieme a loro gli studenti dovranno poi elaborare una ricetta, sempre a base di verdure, da preparare per i 150 invitati alla serata finale in programma a fine aprile al ristorante Carlo Magno di Collebeato, dove saranno «Chef per una notte».