A chef Zanotti e al Garda Golf il premio come miglior ristorante e top carta vini

Piercarlo Zanotti e il Garda Golf di Soiano del Lago trionfano nella prima edizione degli «Champagne Perrier-Jouët Golf Restaurant Awards». Miglior ristorante e miglior carta vini sono i due prestigiosi premi ottenuti dal circolo gardesano nel corso della recente cena di gala, che ha celebrato l’eccellenza della ristorazione golfistica italiana.

Una grande soddisfazione per il «nostro» chef, da tanti anni nella giuria di Chef per una notte e per la quinta stagione alla guida della cucina del Garda Golf. In questa stagione Piercarlo Zanotti ha guidato una delle lezioni di chef in cui sono stati protagonisti i ragazzi delle scuole alberghiere della provincia. Altrettanto compiaciuto è Valentino Baronio, manager della ristorazione del golf gardesano da oltre un lustro.

Il ristorante del golf non è ancora aperto agli ospiti esterni, anche se la richiesta è già stata inoltrata. «Speriamo ce la concedano presto – ci aveva spiegato Zanotti –, e nel frattempo continuiamo a migliorarci». Il premio di Perrier-Jouët è stato creato come riconoscimento al lavoro di tutti i circoli d’Italia e come stimolo a migliorare gli standard del settore, gratificando le più attente e accoglienti realtà della nostra Penisola.