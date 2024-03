Mani in pasta per i ragazzi del Cfp Zanardelli nella quinta puntata di Chef per una notte

Mani in pasta per gli studenti del Cfp alberghiero Zanardelli di Clusane, protagonisti della quinta puntata di Chef per una notte «School edition» andata in onda martedì sera su Teletutto. Con loro, nell’aula magna di Cast Alimenti, lo chef del Garda Golf di Soiano del lago Piercarlo Zanotti, che torna per la seconda volta a vestire i panni del professore, mostrando due ricette a base di pasta fresca Avesani, anche quest’anno sponsor della nostra iniziativa.

In cattedra

«La semplicità è fondamentale – ribadisce Zanotti ai microfoni di Clara Camplani e Davide Briosi –: quando hai grande materia prima, serve solo interpretarla. È bene toccarla il meno possibile, perché è già buona e va solo valorizzata e abbinata». Al fianco dello chef, dietro i fornelli, ci sono Roberto Conigliaro e Ange Morele Kromel, gli studenti di quarta, portabandiera dello Zanardelli, accompagnati dai professori Davide Omodei e Giuseppe Totaro.

Dopo l’aperitivo di benvenuto ai nostri telespettatori, preparato dallo chef Marco Rizzo per Maddalena Damini e Andrea Toscani con i coltelli dell’azienda di Andrea Berti, chef Zanotti ha quindi iniziato la preparazione di una crema di broccoli romaneschi, paprika affumicata e pinoli tostati, da abbinare ai bigoli Avesani. Roberto fa il fondo della crema, mentre Ange prepara i broccoli da sbollentare. «È un piatto adatto anche per gli intolleranti al lattosio – spiega lo chef –, perché i broccoli li frulliamo con latte di cocco e olio extravergine».

I consigli

E poi i trucchi del mestiere: cuocere la pasta nella stessa acqua dei broccoli, per aumentarne il sapore, condirla con il sugo caldo, e mantecarla gli ultimi due minuti. A questo punto non resta che aggiungere la paprika dolce affumicata, «che contrasta con la dolcezza del cocco» assicura Zanotti, e un pinolo tostato.

«Come si sceglie il formato della pasta in base al sugo?» chiede Amos dalla platea. «Le paste lunghe sono più adatte a un sugo rosso – risponde lo chef –, mentre io prediligo le paste corte, come i sedani o il mezzo pacchero, con le creme. Ma a volte dipende dalla circostanza, non solo dal sugo».

Piercarlo Zanotti, Clara Camplani e «chef» Brio

È quindi il momento dello «chef» Brio, che torna a indossare il grembiule (con tanto di post it con il suo nome) per la sua rubrica «Questa la so fare anch’io». Per lui Zanotti ha pensato a dei tortelli di zucca con crema e crumble di parmigiano.

«Ti piace vincere facile – lo stuzzica Alessandro Chiarini, direttore commerciale del Pastificio Avesani –. Il ripieno è con zucca, amaretti e mostarda, perché questa è la ricetta tipica mantovana. Il parmigiano sicuramente enfatizza il gusto dolce-salato che è caratteristico». La salsa, realizzata con mezzo litro di panna e 350 g di parmigiano, va adagiata sul fondo del piatto, che lo chef poi fa concludere ad Ange con una spolverata di cacao amaro.

In chiusura, un salto nella Main Kitchen di Cast, dove gli chef Luca Sammarco e Angelo Biscotti preparano dei tortellini al prosciutto Avesani con spuma di provolone piccante e pepe timut.

La prossima puntata

Ricordiamo che martedì prossimo, il 2 aprile, Chef per una notte non andrà in onda, per lasciare spazio a Parole di Calcio. L’appuntamento con la sesta puntata è per martedì 9 aprile alle 20.30 con chef Massimo Fezzardi e gli studenti dell’istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme. Tutte le puntate già trasmesse si possono rivedere sul sito www.teletutto.it nella sezione TT Play e sul portale gusto.giornaledibrescia.it.