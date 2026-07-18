Yoshihiro Shimamura entra a far parte dell’“Investors Circle 2026” del Marché du Film come investitore invitato, sostenendo un nuovo lungometraggio

Shimamura Yoshihiro Film Production Co., Ltd. (sede centrale: Osaka, Giappone; direttore rappresentativo: Yoshihiro Shimamura), società attiva nella produzione e negli investimenti cinematografici, oggi ha annunciato che il Direttore rappresentativo Yoshihiro Shimamura ha deciso di investire in un lungometraggio internazionale dopo essere stato invitato all’“Investors Circle 2026” – un riconoscimento che ne rispecchia la reputazione di uno dei produttori e investitori più stimati del settore.
Organizzato dal Marché du Film, l’unità commerciale del Festival di Cannes e uno dei mercati cinematografici più grandi al mondo, l’Investors Circle è un summit accessibile solo su invito che permette a un gruppo selezionato di investitori privati di esaminare lungometraggi di alto livello durante le prime fasi di finanziamento.
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