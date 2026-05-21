Xsolla amplia la presenza nordica con coinvolgimenti industriali in Svezia, tra cui la sponsorizzazione ufficiale di Nordic Game 2026

Xsolla, azienda commerciale globale di videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi un programma completo di eventi e attivazioni in Svezia per tutto il mese di maggio 2026, compresa la sua sponsorizzazione ufficiale di Nordic Game 2026.

Graphic: Xsolla

Ai Nordic Game, Xsolla presenterà la sua soluzione Web Shop, piattaforma diretta ai consumatori (D2C) progettata per aiutare gli sviluppatori a realizzare e ingrandire le proprie vetrine al di fuori dei tradizionali negozi di app. L'ecosistema di Web Shop integra le vetrine, gli strumenti LiveOps e le caratteristiche del coinvolgimento dei giocatori, consentendo agli studi di rafforzare i rapporti tra i giocatori, incrementando al contempo i ricavi e il controllo operativo.

Xsolla evidenzierà inoltre la sua infrastruttura di pagamenti globali, che supporta più di 1.000 metodi di pagamento in oltre 200 aree geografiche. Progettata per ottimizzare la conversione e offrire esperienze di pagamento localizzate, la divisione Xsolla Payments consente agli sviluppatori di raggiungere i giocatori in tutto il mondo, adattandosi allo stesso tempo alle preferenze regionali e ai diversi contesti normativi. Inoltre, Xsolla illustrerà il modo in cui mette in contatto gli sviluppatori con proprietà intellettuali (IP) di alto livello basate sull'intrattenimento. Semplificando le opportunità di licenza e collaborazione, Xsolla aiuta gli studi di videogiochi a migliorare l'acquisizione di giocatori, promuovere il coinvolgimento attraverso LiveOps e sbloccare nuovi percorsi di monetizzazione.

“La Svezia e la più ampia regione scandinava rappresentano una delle comunità più innovative e influenti a livello globale per quanto riguarda lo sviluppo del settore dei videogiochi”, ha dichiarato Berkley Egenes, Direttore del marketing e della crescita di Xsolla. “Mentre il settore gestisce grandi cambiamenti in fatto di distribuzione, monetizzazione e coinvolgimento dei giocatori, noi siamo attenti ad aiutare gli sviluppatori a creare rapporti diretti e sostenibili con i loro giocatori. Attraverso la nostra presenza in Nordic Games, PGC Malmö ed Xsolla Connect Malmö, portiamo informazioni e soluzioni utili per aiutare gli studi a crescere a livello globale pur rimanendo ancorati in solidi ecosistemi regionali”.

“Le comunità di appassionati di videogiochi in Svezia sono i primi ad adottare il modello D2C”, ha aggiunto Danhua Wu, VP di Sviluppo commerciale, Nordic di Xsolla. “Sono strettamente connessi tra loro, generosi e aperti a condividere con i colleghi ciò che funziona e ciò che non funziona, e tutto il resto. Si supportano a vicenda, creando una cultura in cui tutti prosperano e crescono insieme, non separatamente”.

Mentre è ancorata dalla sua sponsorizzazione di Nordic Game, Xsolla si interfaccerà anche con la più ampia comunità di sviluppatori a Malmö attraverso le attività complementari Pocket Gamer Connects Malmö e Xsolla Connects Malmö.

Grazie alla sua estesa presenza in Svezia, Xsolla continua a mantenere la sua missione di fornire tutto ciò che serve agli sviluppatori per garantirne il successo, offrendo strumenti e servizi che semplificano le complessità dei lanci, delle espansioni e della monetizzazione dei giochi in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sulla presenza di Xsolla in Svezia, visitare: https://xsolla.pro/Nordic-Presence

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle pubbliche relazioni globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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