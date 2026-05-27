Xsolla amplia i suoi strumenti di gestione della community per i creatori, i leader della community e i rivenditori

Xsolla, azienda leader globale nel commercio dei videogiochi, oggi ha annunciato tre espansioni simultanee dei suoi strumenti e prodotti di gestione della community. Mentre l'economia dei creatori continua a ridefinire il modo in cui i videogiochi vengono scoperti e il settore accelera il suo cambiamento verso il commercio diretto al consumatore, Xsolla sta sviluppando i suoi strumenti di gestione della community per creatori, leader della community e mercati emergenti, e li presenterà questo mese al TwitchCon Rotterdam.

Graphic: Xsolla

Il settore dei videogiochi non è mai stato carente nel numero di persone che promuovono l'acquisizione di giocatori, la fedeltà e il commercio; ha avuto però una carenza di infrastrutture in grado di riconoscerli. I creatori contribuiscono ad acquisire giocatori. I leader della community ci sviluppano una cultura. I rivenditori locali si avvalgono dei giocatori nei mercati in cui i canali tradizionali non arrivano. Ciascuno opera al centro di come i videogiochi vengono scoperti, adottati e sostenuti. Fino ad oggi, nessuno di questi aveva avuto un livello commerciale costruito attorno alla loro attività. Questa espansione si rivolge a tutte e tre queste tipologie di figure, sbloccando in questo modo volumi commerciali guidati dai partner precedentemente inaccessibili al settore.

Xsolla Partner Network: per i creatori

Sono state introdotte nuove funzionalità per i creatori nel prodotto Xsolla Partner Network, ampliando gli strumenti esistenti per la community di collaboratori.

I creatori dei livelli micro e medio su X, YouTube, TikTok e Twitch contribuiscono da molto tempo alla scoperta dei videogiochi e ai ricavi delle vendite dirette ai consumatori senza avere un'infrastruttura commerciale dedicata a loro. Hanno convogliato traffico, acquisito giocatori e influito su decisioni di acquisto senza un modo per riconoscersi nella relazione, mostrare l'evidenza del loro impatto o ricevere regolarmente un compenso per il lavoro svolto. Xsolla Partner Network cambia tutto questo.

Creator Storefronts dà ai creatori una presenza permanente e riconoscibile col marchio: un'unica destinazione che possiedono, con attributi e compensi integrati che fanno seguito a ogni vendita promossa da loro. Il KYC semplificato aiuta i creatori a ottenere più rapidamente il loro primo compenso. I pagamenti globali automatizzati raggiungono i creatori in Asia, nella regione Medio Oriente e Nord Africa e in America Latina, con soglie a partire da sotto i 100 dollari, aprendo opportunità di monetizzazione in regioni nelle quali le piattaforme principali sono state storicamente trascurate. Con l'introduzione dei Purchase Alerts, le transazioni in tempo reale diventeranno momenti in streaming, trasformando l'attività degli utenti in conversioni in tempo reale alle quali i creatori potranno rispondere immediatamente.

Per i creatori, questa è l'infrastruttura commerciale che hanno sempre meritato. Per i giochi e gli editori che supportano, è un modo misurabile e attribuibile per raggiungere fasce di pubblico fuori della portata del marketing tradizionale.

Xsolla Partner Network: per i leader della community

Xsolla sta introducendo un nuovo canale con un'esperienza dedicata per i leader della community che creano fedeltà e cultura attorno ai videogiochi.

Le community di gioco hanno sempre avuto dei leader: amministratori di Discord, capi di gilda, moderatori, micro-team che si occupano quotidianamente di coinvolgere i giocatori, instaurare un clima di fiducia e influenzare le scelte di acquisto degli utenti. Spesso sono più influenti dei creatori che hanno un seguito più ampio, eppure non hanno quasi mai avuto una vera e propria formazione per monetizzare il valore che generano. Nessun programma di affiliazione. Nessuna infrastruttura. Nessun riconoscimento da parte delle piattaforme che contribuiscono a sostenere.

La nuova esperienza del leader della community di Xsolla Partner Network è stata creata per colmare questo divario. Le hub di proprietà dei leader daranno ai leader della community uno spazio dedicato per gestire la loro economia e connettere direttamente con i giochi e i marchi che supportano, perché l'influenza senza infrastruttura equivale a lavoro non retribuito. Un leader della community leader che gestisce un server Discord può indirizzare i giocatori verso un gioco, gestire missioni per i loro membri, distribuire item all'interno del gioco e guadagnare direttamente dall'attività generata, con la stessa infrastruttura di attributi e compensi disponibile ai creatori. Le missioni trasformeranno le community passive in community attive, premiando i fan per la partecipazione in modi che rafforzano la fedeltà piuttosto che ottenere qualche clic.

La Virtual Currency (moneta virtuale) permetterà ai leader di distribuire valore reale ai loro membri più coinvolti, riscattabile sotto forma di oggetti di gioco, vantaggi digitali o accesso esclusivo. Gli strumenti per il coinvolgimento dei fan alleggeriranno il carico operativo automatizzando la distribuzione dei premi, le campagne di contenuti e il riconoscimento del pubblico, consentendo ai leader di concentrarsi sulle proprie community anziché sulla gestione dei fogli di calcolo.

Xsolla Reseller Program: il programma per i rivenditori che formalizza la distribuzione nei mercati emergenti

Assieme all'espansione dell'Xsolla Partner Network, Xsolla annuncia formalmente l'Xsolla Reseller Program, un canale commerciale dedicato, ideato a portare struttura, legittimità e dimensioni alla distribuzione dei giochi nei mercati in cui le vetrine tradizionali hanno una portata limitata.

I rivenditori esistono già nell'ecosistema globale dei videogiochi: operatori terzi che vendono contenuti di giochi digitali direttamente ai giocatori attraverso negozi locali, gruppi di community e piattaforme regionali. Lo fanno da anni. Ma ciò che manca loro è un percorso strutturato e consolidato che dia loro l'accesso agli asset ufficiali e tuteli i publisher che dipendono da una distribuzione netta. Insieme ai creatori e alle community, i rivenditori chiudono il cerchio della distribuzione basata sui partner.

L'Xsolla Reseller Program affronta entrambi i lati dell'equazione. I rivenditori guadagnano accesso agli asset, articoli e bundle ufficiali dei creatori a livello mondiale, sostituendo i canali informali con un percorso scalabile. I publisher ottengono il controllo: su quali prodotti sono disponibili, quali partner sono autorizzati a venderli e come i prezzi e l'inventario sono gestiti su ogni mercato. Flussi di lavoro di distribuzione flessibili riducono l'attrito operativo. Le vendite centralizzate e il tracciamento dell prestazioni rendono l'attività visibile. La gestione sicura dell'inventario e la piena conformità KYC e AML significa che il programma resiste ovunque venga applicato.

"Ogni gioco di successo si basa su persone che non fanno parte del team di sviluppo: i creatori che lo trasmettono in streaming, i leader della community che creano la cultura attorno al gioco e i venditori locali che lo fanno arrivare nelle mani dei giocatori che non vengono raggiunti dai canali tradizionali", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Ad oggi, l'attività di queste persone si è svolta senza una vera infrastruttura e un'autentica base commerciale. Continuiamo a costruire per il futuro simultaneamente in tutte e tre queste fasce di pubblico".

I nuovi strumenti di Xsolla Partner Network ora sono disponibili per i creatori all'indirizzo xsolla.com/for/creators e per i leader della community all'indirizzo xsolla.com/for/community-leaders

Il programma pilota Xsolla Reseller è aperto alle domande da parte di publisher e rivenditori attraverso xsolla.com/for/resellers

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

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Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente, Pubbliche relazioni globali di Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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