Wolters Kluwer trasforma contenuti giuridici affidabili in una vera e propria intelligence strutturata e predisposta per l’AI, aprendo la strada alla nuova era della Legal AI

Wolters Kluwer Legal & Regulatory ha annunciato oggi la prossima evoluzione di Libra by Wolters Kluwer , il suo Legal AI Workspace integrato. Trasformando fonti giuridiche autorevoli, commenti di esperti e contenuti operativi in una vera e propria intelligence legale strutturata, Wolters Kluwer valorizza le correlazioni esistenti all’interno del proprio patrimonio di fonti d’autore specialistiche. Questo consentirà ricerche contestualizzate di maggiore profondità, risposte più complete e risultati immediatamente utilizzabili nei flussi di lavoro professionali.
A seguito dell’integrazione dei contenuti Wolters Kluwer all’interno di Libra AI Workspace - nella prima metà del 2026 - normativa, giurisprudenza, commenti d'autore e contenuti operativi saranno ora collegati tra loro e al caso specifico oggetto di analisi. In questo modo verrà creato un knowledge graph connesso, basato su conoscenza giuridica selezionata, curata e sviluppata da esperti, che l’AI sarà in grado di interpretare e utilizzare per il ragionamento. Per i clienti, questo si tradurrà in attività di ricerca capaci di individuare più rapidamente le fonti rilevanti, risposte supportate da argomentazioni e riferimenti ancora più chiari, attività di redazione guidate dal contesto specifico della pratica e una maggiore fiducia nei risultati ottenuti.
“Si tratta del più importante cambiamento apportato ai nostri contenuti da quando li abbiamo digitalizzati”, ha dichiarato Martin O’Malley, CEO di Wolters Kluwer Legal & Regulatory . “Il nostro knowledge graph organizza il patrimonio distintivo di contenuti giuridici Wolters Kluwer nel modo in cui i professionisti del diritto operano ogni giorno: una rete di norme, decisioni, commenti specialistici e concetti profondamente interconnessi. Quando l'AI è in grado di comprendere queste relazioni nell'intero ecosistema dei nostri contenuti, e non semplicemente di individuare testi simili, le risposte diventano più articolate, contestualizzate e al tempo stesso pienamente verificabili.”
Le analisi ed i test svolti internamente dimostrano che Libra produce già risposte di qualità superiore, meglio documentate e più facilmente tracciabili rispetto ai principali modelli di AI generalista disponibili sul mercato. Alla base di questo sviluppo vi è un asset distintivo di Wolters Kluwer: un patrimonio di contenuti giuridici selezionati, creati e costantemente aggiornati da una rete di migliaia di autori esperti e professionisti del settore. Organizzare e strutturare tale conoscenza consente di rendere ogni contributo più facilmente individuabile, chiaramente riconducibile al proprio autore e immediatamente fruibile nel momento in cui risulta più utile all'attività professionale.
“Da decenni i professionisti del diritto ripongono fiducia nelle competenze dei nostri autori, redattori ed esperti”, ha affermato Philipp Mueller, Chief Product Officer di Wolters Kluwer Legal & Regulatory . “Stiamo sviluppando nuovi modi per collegare e rendere disponibile questa conoscenza all’interno di Libra e di altri prodotti, affinché l’esperienza e il know-how dei nostri autori possano integrarsi naturalmente nei flussi di lavoro dei clienti, in modo intuitivo, come se collaborassero direttamente con loro.”
Nei prossimi mesi una selezione di clienti potrà accedere in anteprima alla soluzione, cui seguirà un rilascio progressivo nei diversi segmenti target di Wolters Kluwer Legal & Regulatory tra il quarto trimestre del 2026 e il primo trimestre del 2027. Tempistiche e funzionalità varieranno a seconda dei mercati, in funzione delle attività di Wolters Kluwer di validazione qualità, valore per i clienti e preparazione operativa.
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è un leader globale nella fornitura di soluzioni informatiche, software e servizi per i professionisti dei settori sanità, contabilità, conformità finanziaria e aziendale, legale e normativo, prestazioni aziendali ed ESG. Ogni giorno supportiamo i nostri clienti nel prendere decisioni critiche, fornendo soluzioni esperte che uniscono profonda conoscenza del dominio a tecnologia e servizi.
Nel 2025, Wolters Kluwer ha fatturato 6,1 miliardi di euro. Il gruppo serve clienti in oltre 180 paesi, ha uffici in 40 paesi e conta circa 21.100 dipendenti in tutto il mondo.
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