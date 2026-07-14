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Wolters Kluwer, nei Paesi Bassi, integra la sua piattaforma Legal Intelligence con il workspace AI Libra dedicato al settore legale

Wolters Kluwer Legal & Regulatory oggi ha annunciato l'integrazione nei Paesi Bassi della sua piattaforma multi-contenuto Legal Intelligence con il workspace AI Libra di Wolters Kluwer. I professionisti del settore legale olandese ora potranno consultare più di 5.000 ulteriori contenuti legali specialistici, di Wolters Kluwer e di fornitori terzi di contenuti, oltre che di fonti pubbliche, che vanno ad aggiungersi a quanto già disponibile in Libra.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media
Frederick Assmuth
Direttore branding e comunicazioni per l'Europa
Affari legali e normativi
frederick.assmuth@wolterskluwer.com
+49 2233 3760-7634



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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