Wolters Kluwer integra Libra e Kleos per offrire flussi di lavoro integrati e senza interruzioni in ambito legale, supportati dall’AI

Wolters Kluwer Legal & Regulatory ha annunciato oggi l’integrazione di Libra , il legal AI workspace di Wolters Kluwer, con Kleos , la soluzione cloud di practice management per studi legali. L’integrazione è progettata per supportare flussi di lavoro end‑to‑end in ambito legale senza interruzioni, consentendo ai professionisti del diritto di passare più facilmente dalla ricerca e analisi alle attività quotidiane su pratiche e casi, combinando il practice management con funzionalità supportate dall’intelligenza artificiale. In una prima fase, la soluzione sarà disponibile nei Paesi Bassi, Belgio, Germania e Italia.

Integrando Kleos e Libra, Wolters Kluwer è in grado di fornire oggi funzionalità basate sull’AI, gestione operativa delle attività e ricerca legale all’interno di un unico ambiente di lavoro condiviso. Attività che in precedenza richiedevano il passaggio tra diversi sistemi, possono ora essere gestite in un unico workflow, riducendo i passaggi manuali e la frammentazione.

Martin O’Malley, CEO Wolters Kluwer Legal & Regulatory , ha dichiarato: “Il lavoro legale non segue percorsi frammentati. Con l’integrazione di Kleos e Libra, portiamo la tecnologia nel cuore dell’attività degli avvocati: un ecosistema continuo che connette casi, pratiche e scadenze, integrando ricerca ed esecuzione e sfruttando l’AI per amplificare il valore per i clienti.”

Dalla ricerca alla gestione delle pratiche, in un unico flusso continuo.

Grazie all’integrazione gli output generati in Libra, come risultati di ricerca, analisi o contenuti in bozza, possono essere trasferiti direttamente nelle strutture di casi e pratiche di Kleos. Ciò consente ai professionisti legali di applicare immediatamente gli insight della ricerca nel proprio lavoro operativo, senza duplicare gli sforzi o reinserire le informazioni. Inoltre, i clienti possono accedere ai documenti in Kleos direttamente dai flussi di lavoro in Libra.

In questo modo, la ricerca legale si integra pienamente nel workflow operativo, grazie all’integrazione dei contenuti di Libra, superando il ruolo di fase preliminare separata. L’integrazione è progettata per favorire processi più coerenti e consentire ai professionisti di mantenere il contesto, dalla comprensione di un problema fino alla sua risoluzione.

Supporto dell’AI fondato sul controllo e sul giudizio professionale.

Libra by Wolters Kluwer è un legal AI workspace all‑in‑one che supporta attività di ricerca, analisi e redazione all’interno di un ecosistema integrato. Queste funzionalità sono progettate per supportare il giudizio professionale, con un’attenzione specifica alla trasparenza, alla governance e all’utilizzo di contenuti autorevoli generati da esperti.

Kleos è la principale soluzione europea di practice management cloud, adottata da oltre 30.000 avvocati per migliorare il servizio ai clienti e far crescere studi legali competitivi e orientati al futuro.

Con l’integrazione di Kleos e Libra, Wolters Kluwer compie un passo concreto verso la riduzione della complessità del lavoro legale, favorendo flussi di lavoro più fluidi, maggiore continuità e un allineamento più stretto tra ricerca, gestione delle pratiche ed esecuzione.

La divisione Legal & Regulatory di Wolters Kluwer supporta i professionisti legali e della compliance nel migliorare produttività e performance, mitigare i rischi e affrontare con sicurezza sfide complesse. Le sue soluzioni integrano competenze specialistiche approfondite con tecnologie avanzate e servizi per generare risultati concreti, analytics evoluti e maggiore efficienza per i clienti.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è leader mondiale nelle soluzioni editoriali, software e servizi per i professionisti del settore healthcare; tax and accounting; della compliance finanziaria e aziendale, legale e regolamentare, delle performance aziendali e dell'ESG. Wolters Kluwer aiuta ogni giorno i propri clienti a prendere decisioni complesse fornendo soluzioni che combinano una profonda conoscenza del settore, tecnologia specializzata e servizi. Wolters Kluwer ha registrato nel 2025 un fatturato di 6,1 miliardi di Euro. Il Gruppo serve clienti in più di 180 Paesi, opera in oltre 40 Paesi e impiega circa 21.100 persone in tutto il mondo. L’azienda ha sede ad Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi.

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