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Visa e Jason Sudeikis trasformano il più semplice goal del calcio nei momenti più memorabili per i tifosi alla Coppa del Mondo FIFA 2026™

Alla Coppa del Mondo FIFA 2026™, tutto può cambiare in una frazione di secondo. Un passaggio veloce. Un semplice tiro a porta. Un tocco in rete. Quest'estate, Visa (NYSE: V), il partner mondiale della tecnologia dei pagamenti della Coppa del Mondo FIFA 2026™, sta trasformando quei rapidi momenti in qualcosa di molto più grande: il lancio di Tap In, una nuova, audace campagna globale basata sull'idea che con Visa basta un tocco.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Conor Febos, cfebos@visa.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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