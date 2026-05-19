Visa e Jason Sudeikis trasformano il più semplice goal del calcio nei momenti più memorabili per i tifosi alla Coppa del Mondo FIFA 2026™

Alla Coppa del Mondo FIFA 2026™, tutto può cambiare in una frazione di secondo. Un passaggio veloce. Un semplice tiro a porta. Un tocco in rete. Quest'estate, Visa (NYSE: V), il partner mondiale della tecnologia dei pagamenti della Coppa del Mondo FIFA 2026™, sta trasformando quei rapidi momenti in qualcosa di molto più grande: il lancio di Tap In, una nuova, audace campagna globale basata sull'idea che con Visa basta un tocco.
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