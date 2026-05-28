Visa amplia il Visa Commercial Solutions Hub con l'integrazione di Visa Accounts Receivable Manager

Visa Inc. (NYSE: V) , un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato un'espansione del Visa Commercial Solutions Hub (VCS Hub), rafforzando ulteriormente il modo in cui emittenti e fornitori si collegano per scalare programmi di carte virtuali. Grazie a una nuova integrazione con Visa Accounts Receivable Manager (Visa AR Manager), gli emittenti idonei ottengono l'accesso integrato all'elaborazione completa progettata per ridurre la frizione operativa e accelerare la crescita della carta commerciale.

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