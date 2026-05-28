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Visa amplia il Visa Commercial Solutions Hub con l'integrazione di Visa Accounts Receivable Manager

Visa Inc. (NYSE: V) , un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato un'espansione del Visa Commercial Solutions Hub (VCS Hub), rafforzando ulteriormente il modo in cui emittenti e fornitori si collegano per scalare programmi di carte virtuali. Grazie a una nuova integrazione con Visa Accounts Receivable Manager (Visa AR Manager), gli emittenti idonei ottengono l'accesso integrato all'elaborazione completa progettata per ridurre la frizione operativa e accelerare la crescita della carta commerciale.

Le carte virtuali sono tra i metodi di pagamento in più rapida crescita in ambito commerciale, eppure scalarle rimane un'operazione complessa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Brooke Maggiotto - Brooke.maggiotto@visa.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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