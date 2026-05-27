ViaLase annuncia l'introduzione commerciale globale della procedura FLIGHT

ViaLase, Inc., un'azienda commerciale specializzata in tecnologia medica all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni senza incisione, basate sul laser, per il trattamento del glaucoma, oggi ha annunciato di aver concluso con successo le prime procedure FLIGHT commerciali effettuate presso il Centre for Sight di Londra dal Dott. Sheraz Daya e dal Dott. Gus Gazzard, e presso la clinica Breyer, Kaymak & Klabe Augenchirurgie di Düsseldorf, Germania, dal Dott. Karsten Klabe.
Le prime procedure FLIGHT commerciali sono state effettuate utilizzando il sistema laser ViaLuxe ® per realizzare un trattamento al laser a femtosecondi, senza incisioni e guidato dalle immagini per creare canali precisi attraverso la rete trabecolare per ripristinare il deflusso dell'umore acqueo e ridurre la pressione intraoculare nei pazienti affetti da glaucoma ad angolo aperto.
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