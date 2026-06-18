Vercel offre una nuova struttura agentica, capacità full-stack e controlli aziendali alla sua piattforma di infrastruttura agentica

Oggi a Ship, la sua conferenza annuale, Vercel ha introdotto una serie di nuovi prodotti che approfondiscono la sua piattaforma di infrastruttura agentica scelta da DoorDash, Helly Hansen, OpenAI, Stripe The Weather Company. Il fondatore e AD Guillermo Rauch e altri leader di Vercel ha presentato la gamma sul palco, ancorata da tre cambiamenti affrontati dai prodotti: gli agenti sono ora il modo principale di distribuire il software, ogni applicazione sta diventando agentica e le aziende hanno bisogno di eseguire gli agenti in produzione in modo sicuro e su larga scala.
La transizione è ben avviata. Sei mesi fa, meno del tre percento delle distribuzioni sull'infrastruttura Vercel sono state attivate da agenti di coding. Oggi gli agenti sono più della metà. Il volume di token attraverso l'AI Gateway di Vercel è cresciuto da circa due trilioni a venti trilioni al mese nello stesso periodo. E nell'ultimo anno, Vercel ha investito fortemente in Python e in framework di backend, con una fascia sempre più ampia di clienti che oggi esegue backend e database assieme ai frontend.
"Ogni nuova generazione di software ha bisogno di una nuova generazione di infrastruttura. Per l'era agentica, questa è Vercel", ha dichiarato Rauch. "Vercel è il punto in cui gli agenti di coding rilasciano il software, il luogo in cui i team creano e distribuiscono le proprie app full-stack e gli agenti e, sempre più spesso, il luogo in cui Vercel stesso può monitorare in maniera autonoma il software dopo il deployment".
Nuovi lanci a Ship:
- Vercel Services consente ai team di rilasciare backend, frontend e altri servizi come parte di un unico progetto, con la capacità di comunicare tra loro privatamente senza mai toccare l'internet pubblico. L'autenticazione sicura viene gestita automaticamente. Un invio genera un solo URL di visualizzazione in anteprima per l'intera applicazione. Clienti come OpenAI e Octopus Energy eseguono frontend Next.js con Python backend interamente su Vercel. Disponibile in Beta il 1° luglio.
- The Agent Stack è il nome degli strumenti AI ampiamente utilizzati di Vercel (AI SDK, AI Gateway, Vercel Sandbox, Workflow SDK e Chat SDK) ai quali ora si aggiunge Vercel Connect , che sostituisce credenziali di lunga data con token a breve durata e di ambito limitato e audit completi. Connect debutta con integrazioni per Slack, GitHub, Snowflake, Salesforce, Notion e Linear, con altri servizi aggiungibili mediante OAuth o API.
- eve è un framework open-source per agenti che segue un approccio fortemente opinato, descritto come "Next.js for agents". Un agente diventa semplicemente una directory, con persistenza, calcolo in sandbox, strumenti per agenti, competenze, integrazioni e approvazioni human-in-the-loop integrati. Il lavoro che prima richiedeva giorni per essere strutturato ora richiede minuti.
- Vercel Agent utilizza AI per aiutare proattivamente gli sviluppatori a gestire la propria infrastruttura di applicazioni e agenti. Poiché Vercel esegue le applicazioni in produzione, è in grado di utilizzare i dati sul traffico, le tracce e gli avvisi per analizzare autonomamente i problemi e segnalare non solo gli avvisi, ma anche le richieste di pull. Vercel Agent è in grado di correlare un incidente alla distribuzione che lo ha causato e di suggerire una soluzione da sottoporre all’approvazione umana. Funziona con una propria identità con ambito limitato ed è di default in sola lettura. Disponibile oggi in versione Beta.
- Vercel for Enterprise Apps and Agents contiene il full stack per l'utilizzo da parte di aziende, con controlli di identità e accesso basati su IDP e l'opzione di implementare la soluzione all’interno dell’account AWS dell’azienda stessa. Include la funzionalità Enterprise Managed Users, che consente la gestione globale degli utenti Vercel e v0, e Vercel Passport , che tiene le app e gli agenti interni dietro il fornitore dell'identità aziendale per default.
I lanci di oggi sono il modo in cui Vercel realizza la sua visione di infrastruttura agentica . L'azienda ha impiegato gli ultimi dieci anni a eliminare l'attrito operativo tra un'idea e un sistema di esecuzione: prima per i siti web poi per le applicazioni full-stack e ora per gli agenti. Con Vercel Services, Agent Stack, eve, Vercel Agent e Vercel for Enterprise Apps and Agents, quella piattaforma diventa un unico luogo in cui costruire, inviare ed eseguire software agentico su larga scala. Per saperne di più, visitare vercel.com .
About Vercel
Vercel è infrastruttura agentica per ogni app e ogni agente. In quanto team dietro a Next.js, AI SDK e v0, Vercel è il luogo in cui gli essere umani e gli agenti creano e distribuiscono software insieme. Diamo la possibilità a Adobe, Notion e a milioni di sviluppatori in tutto il mondo di realizzare le novità del futuro.
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