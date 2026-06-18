VENU+ offre tecnologia per l'esperienza clienti di nuova generazione all'Al Shallal Theme Park

VENU+ , uno dei principali fornitori globali di soluzioni tecnologiche di mobilità degli ospiti, stoccaggio ed intrattenimento, oggi ha annunciato la prossima implementazione della sua piattaforma tecnologica GoPod® Locker presso l' Al Shallal Theme Park , una delle mete di divertimento più gettonate in Arabia Saudita. VENU+ è supportata da ZCG Private Equity, la divisione di capitali privati di Z Capital Group (“ZCG”), azienda globale a gestione privata.
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L'installazione, prevista per l'estate 2026, segna la prima implementazione per i clienti di VENU+ nel Regno di Arabia Saudita e rappresenta un ulteriore traguardo nella rapida espansione globale dell'azienda nei mercati in forte crescita del turismo e dell'intrattenimento.
Situato nel cuore di Jeddah, nei pressi del circuito di Formula 1 della città, Al Shallal Theme Park è da tempo un'attrazione preferita per le famiglie locali e i visitatori. Con questa distribuzione, VENU+ implementerà il suo sistema esclusivo di armadietti GoPod®, che consentirà agli ospiti di noleggiare e accedere facilmente agli armadietti attraverso la piattaforma software integrata dell'azienda nell'ambito di un modello di condivisione dei ricavi con il parco.
“Il settore delle attrazioni si sta evolvendo rapidamente, mentre gli operatori turistici sono costantemente alla ricerca di modi tecnologici e facili da usare per coinvolgere gli ospiti di oggi”, ha dichiarato John Dunlap, AD di VENU+. “Mentre il turismo e l'intrattenimento esperienziale continuano a crescere a livello globale, VENU+ è pronta ad aiutare le destinazioni a modernizzare l'infrastruttura, migliorare il percorso degli ospiti e creare esperienze più connesse, efficienti e personalizzate su larga scala”.
L'annuncio segue una serie di recenti traguardi raggiunti da VENU+ nel Medio Oriente e in altri mercati del turismo in rapida espansione. Nella vicina Bahrain, la società ha recentemente completato la distribuzione della sua tecnologia GoPod® Locker presso il Janat Dilmun Waterpark , mentre altri progetti sono in via di realizzazione nella regione, tra cui la costruzione di un nuovo enorme parco acquatico a Dubai, la cui apertura è prevista tra qualche mese.
Mentre gli operatori delle attrazioni turistiche danno sempre più spesso priorità alla comodità e al coinvolgimento senza attrito degli ospiti, VENU+ continua a investire in tecnologie progettate per modernizzare l'infrastruttura della struttura ricettiva e immaginare nuove esperienze per gli ospiti in tutte le destinazioni del divertimento a livello mondiale.
L'implementazione al Al Shallal Theme Park riflette lo slancio continuo alla base della strategia di crescita globale di VENU+, mentre la società si espande nei mercati ad alte opportunità e continua a sviluppare tecnologie di nuova generazione progettate per soddisfare le sempre nuove aspettative dei consumatori e degli operatori turistici delle destinazioni di oggi.
Informazioni su VENU+
VENU+ è il fornitore leader mondiale di soluzioni complete e basate sulla tecnologia che generano ricavi e migliorano l'esperienza degli ospiti per i parchi di divertimento in tutto il mondo. La sua offerta comprende mobilità per gli ospiti, armadietti portaoggetti smart, monete ricordo, cattura fotografica e soluzioni per l'intrattenimento. VENU+ opera in tutti i 50 Stati e in 13 Paesi di quattro continenti e da oltre 42 anni rappresenta lo standard globale per prodotti e servizi a livello mondiale.
VENU+ è finanziata da ZCG Private Equity, la divisione di private equity di Z Capital Group, LLC (“ZCG”), una società leader a livello globale di proprietà privata.
Informazioni su ZCG
ZCG è una società leader a livello globale di proprietà privata che si occupa di gestione degli asset dei mercati privati, servizi di consulenza aziendale, sviluppo tecnologico e soluzioni. Gli investitori di ZCG comprendono fondi pensionistici e di dotazione, fondazioni, fondi sovrani, banche centrali e società di assicurazione. Da quasi 30 anni ZCG Principals investe decine di miliardi di dollari in capitale. ZCG si avvale di un team internazionale di oltre 400 professionisti in cinque Paesi ed ha sede centrale a New York. Per maggiori informazioni, visitare www.zcg.com .
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