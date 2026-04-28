Vensica Medical ottiene dall'FDA l'approvazione IND per avviare lo studio di fase 2 su ViXe, il suo sistema di somministrazione di Xeomin® senza ago per la sindrome da vescica iperattiva

Avner Geva, Cofounder, CEO (left), and Avi Eftel, Cofounder, CTO (right)

Si stima che siano 33 milioni gli adulti affetti da vescica iperattiva negli Stati Uniti: una sindrome caratterizzata da urgenza, frequenza e incontinenza urinaria.

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