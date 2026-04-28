Vensica Medical ottiene dall'FDA l'approvazione IND per avviare lo studio di fase 2 su ViXe, il suo sistema di somministrazione di Xeomin® senza ago per la sindrome da vescica iperattiva

Vensica Medical, azienda di fase clinica specializzata nello sviluppo di soluzioni di somministrazione terapeutica senza ago per malattie urologiche, oggi ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha autorizzato la domanda di nuovo farmaco sperimentale (IND, investigational new drug) dell'Azienda per avviare uno studio clinico di fase 2 su ViXe. Lo studio valuterà Vibe ® , il sistema di somministrazione senza ago, basato su ultrasuoni, in combinazione con Xeomin ® (incobotulinumtoxinA) per il trattamento della vescica iperattiva (OAB, overactive bladder).
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Avner Geva, Cofounder, CEO (left), and Avi Eftel, Cofounder, CTO (right)
Si stima che siano 33 milioni gli adulti affetti da vescica iperattiva negli Stati Uniti: una sindrome caratterizzata da urgenza, frequenza e incontinenza urinaria.
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