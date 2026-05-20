Venionaire Capital incaricata di strutturare il prossimo round per la crescita di KISAB

Venionaire Capital è stata incaricata da Kiselkarbid i Stockholm AB (“KISAB”) di strutturare e realizzare il prossimo round di finanziamento per la crescita dell'azienda. L'incarico comprende relazioni con gli investitori, comunicazioni con gli investitori e preparazione al finanziamento strategico, mirando a fondi di private equity orientati alla crescita e a investitori strategici.