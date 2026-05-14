Vecima, Incognito e BM COM annunciano soluzioni chiavi in mano di banda larga in fibra ottica all'ANGA COM 2026

Vecima Networks Inc., Incognito Software Systems Inc. e BM COM s.r.o. oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per offrire una soluzione chiavi in mano per la banda larga in fibra ottica totalmente integrata, che verrà presentata all'ANGA COM 2026, da 19 al 21 maggio a Colonia, Germania.

La soluzione congiunta mette insieme l'infrastruttura di accesso a fibra ottica migliore della categoria, un'organizzazione avanzata dei servizi e una competenza di installazione nel mercato in una piattaforma Broadband-in-a-Box unificata e interoperabile senza vincoli di servizi da un unico fornitore.

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