Variational si assicura circa 50 milioni di dollari per portare liquidità dai mercati tradizionali a quelli di criptovalute

Variational, un protocollo per il commercio dei derivati su blockchain, ha annunciato una raccolta di fondi di Serie A del valore di quasi 50 milioni di dollari, guidata da Dragonfly con il supporto di Bain Capital Crypto, Coinbase Ventures e altri investitori strategici. Il finanziamento coincide con il lancio dei primi mercati Real-World Asset (RWA) del protocollo. Questa fase iniziale consente ai trader di accedere ai contratti perpetui su determinate materie prime assieme al loro portafoglio di criptovalute, creando le premesse perché Variational possa canalizzare la liquidità direttamente dai mercati tradizionali nei prossimi mesi.

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