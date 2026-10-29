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U.S. Bancorp annuncia il nuovo marchio U.S. Bancorp Global Funds

U.S. Bancorp ha annunciato oggi la sua nuova piattaforma di fondi, U.S. Bancorp Global Funds , e la sua prima offerta, un fondo di liquidità offshore domiciliato in Irlanda, il U.S. Bancorp Liquidity – USD Treasury CNAV Fund .

U.S. Bancorp Global Funds è stato creato per sostenere la crescente presenza internazionale di U.S. Bancorp. Stabilisce una struttura di riferimento per future offerte di investimento e riflette la crescente presenza di U.S. Bancorp nei mercati globali. I prodotti di investimento offerti con il nuovo marchio vengono lanciati attraverso U.S. Bancorp Global Funds ICAV, una struttura di riferimento per i fondi di investimento UCITS domiciliata in Irlanda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kimberly Mikrot, Affari pubblici e comunicazioni con le banche statunitensi
kimberly.mikrot@usbank.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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