Uptime annuncia la relazione annuale sull'analisi dei disservizi per il 2026

Uptime Institute ha annunciato oggi la pubblicazione della sua 8ª relazione annuale sulle tendenze di disservizi, una serie dell'Uptime Institute Intelligence che analizza la resilienza dei servizi IT. La prevenzione dei disservizi continua a essere un punto centrale per gli operatori di data center in quanto la crescita della domanda, i carichi di lavoro guidati dall'IA e i vincoli di alimentazione ridefiniscono i profili di rischio. Con il miglioramento della progettazione e delle operazioni, gli operatori si trovano tuttavia a doversi muovere all'interno di una maggiore complessità dei sistemi, instabilità della rete, interdipendenze più profonde e minacce esterne in evoluzione. L'8 ª relazione annuale sull'analisi dei disservizi 2026 analizza i dati recenti relativi alle cause, alla frequenza e alle conseguenze dei blakcout nei centri IT e nei data center.