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Una nuova relazione a cura di CSC illustra il modo in cui l'AI influenza i leader della sicurezza aziendale

CSC , registrar di domini di livello enterprise e leader mondiale nella mitigazione delle minacce e di frodi a marchi, domini e sistemi di nomi di dominio (DNS), oggi ha pubblicato una nuova ricerca su come i responsabili della sicurezza informatica (CISO) si stanno adattando a un ecosistema dell'intelligenza artificiale (AI) in continua evoluzione e, al contempo, gestiscono le minacce informatiche tradizionali come le interruzioni del DNS. Nella relazione CISO Outlook 2026 a cura di CSC , il 73% degli intervistati dichiara che, nell'ambito della sicurezza IT, l'AI rappresenta più un'opportunità che un rischio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per ulteriori informazioni:
W2 Communications
CSC@w2comm.com
Sala stampa di CSC



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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