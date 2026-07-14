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Un nuovo studio condotto da Oxford Economics dimostra l'impatto sociale ed economico dei bar

I bar sono importanti contributori sociali ed economici delle comunità di tutto il mondo, stando a una nuova ricerca condotta da Oxford Economics. Lo studio, commissionato da AB InBev, ha esaminato l'impatto economico e sociale dei bar in cinque mercati globali: Brasile, Messico, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260713330106/it/

New research from Oxford Economics and AB InBev highlights the social and economic impact of bars in communities worldwide.

New research from Oxford Economics and AB InBev highlights the social and economic impact of bars in communities worldwide.

Nei mercati analizzati, il 77% è d'accordo sul fatto che i bar riuniscono le persone creando un'atmosfera condivisa; il 72% è d'accordo sul fatto che i bar generano un contributo economico positivo alla propria comunità locale e il 69% afferma che i bar aiutano a creare connessioni sociali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

AB InBev
Relazioni con i media
media.relations@ab-inbev.com

Oxford Economics
Relazioni con i media
press@oxfordeconomics.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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