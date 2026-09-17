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TOURISE svela il Summit 2027 all’insegna del tema “Alleanze che muovono il mondo”

Sotto il patrocinio di Sua Altezza Reale Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Principe Ereditario e Primo Ministro, Sua Eccellenza Ahmed Al-Khateeb, Ministro del Turismo e Presidente di TOURISE oggi ha annunciato il Summit TOURISE 2027, che si terrà a Riad dal 23 al 25 marzo 2027. Sulla scia dell’edizione inaugurale di TOURISE nel novembre 2025 e di un anno di collaborazione continua, l’edizione 2027 si svolgerà all’insegna del tema “Alleanze che muovono il mondo”. Nell’arco di tre giornate i leader si concentreranno su partnership, investimenti e interventi necessari per portare avanti l’agenda globale del turismo per i prossimi 50 anni.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260916186977/it/

Il Summit riunirà esponenti del settore pubblico e privato afferenti turismo, tecnologia, investimenti, sostenibilità, cultura, mobilità e istituzioni governative per affrontare le opportunità e le sfide più urgenti del comparto, contribuendo così a plasmare la nuova era del turismo globale. In occasione del Summit inaugurale, TOURISE ha annunciato un portafoglio di investimenti da 113 miliardi di dollari destinati a strutture alberghiere, destinazioni integrate, benessere, retail, valorizzazione dei talenti e piattaforme basate sull’intelligenza artificiale, dimostrando il potenziale della collaborazione tra pubblico e privato nel tradurre ambiziosi obiettivi in investimenti e interventi.

Sono stati inoltre annunciati i primi relatori confermati per il Summit 2027, tra cui figurano alti dirigenti dirigenti di aziende quali Marriott, Wego, Switzerland Tourism e Technogym – con molte altre adesioni in arrivo. Nel loro complesso questi leader rappresentano imprese che stanno definendo le modalità con cui le persone viaggiano, si connettono, investono e vivono le proprie esperienze nel mondo.

TOURISE 2027 si avvale inoltre del sostegno di un numero crescente di partner e sponsor, tra cui stc, Dar Al Arkan, The Avenues, Qiddiya City, Aseer Development Authority, Saudia, Jeddah Central, Taiba, Tourism Development Fund, Red Sea Global, Almosafer e Snapchat: una sinergia che riflette il ruolo della piattaforma nel connettere il settore pubblico e privato lungo l’intera catena del valore del turismo.

Sua Eccellenza Ahmed Al Khateeb, Ministro del Turismo dell’Arabia Saudita e Presidente di TOURISE , ha dichiarato:

“Il futuro del turismo non sarà plasmato da una singola destinazione, azienda o istituzione, ma dalla solidità delle alleanze che sapremo stringere tra settore pubblico e privato. L’Arabia Saudita ha sperimentato in prima persona ciò che diventa possibile quando obiettivi ambiziosi, investimenti e partnership procedono all’unisono. Attraverso TOURISE stiamo portando tale esperienza sulla scena globale, connettendo i leader dei diversi settori e mercati per trasformare una visione condivisa in interventi. A marzo invitiamo il mondo a Riad per sviluppare le alleanze che plasmeranno i prossimi 50 anni del turismo”.

Gloria Guevara, Presidente e amministratrice delegata del World Travel and Tourism Council , nonché relatrice durante l’annuncio odierno, ha aggiunto:

“Il prossimo capitolo del turismo sarà definito da una collaborazione su una scala mai vista prima. ‘Alleanze che muovono il mondo’ sintetizza l’opportunità che abbiamo di fronte: collegare settori, capitali e idee così da generare un progresso significativo per destinazioni, imprese e comunità. TOURISE offre ai leader lo spazio necessario per andare oltre il semplice confronto e collaborare a soluzioni pratiche per il futuro dei viaggi”.

TOURISE è sostenuto da un Consiglio di amministrazione presieduto da Sua Eccellenza e composto da esperti internazionali provenienti dal settore delle agenzie di viaggio online, dei tour operator, dell’hotellerie, degli enti turistici mondiali, dell’intrattenimento e dei media.

Tutti gli stakeholder interessati a partecipare al Summit TOURISE 2027 sono invitati a inviare una richiesta di invito e a unirsi alla community globale in crescita che sta contribuendo a definire il futuro del turismo.

Inviare qui la richiesta di invito.

Per gli ultimi aggiornamenti sui relatori, sulle ricerche, sulle opportunità di partnership e sugli annunci relativi al Summit visitare TOURISE.com .​

Informazioni su TOURISE

TOURISE è la principale piattaforma mondiale volta a ridefinire e plasmare il futuro del turismo. Creata dal Ministero del Turismo dell’Arabia Saudita, è stata lanciata nel 2025 e il relativo Summit inaugurale si è tenuto dall’11 al 13 novembre 2025 a Riyad.

Piattaforma globale attiva tutto l’anno, riunisce leader dei settori governativo, aziendale, degli investimenti, del turismo e della tecnologia per trasformare idee audaci in soluzioni concrete, sbloccare investimenti e sviluppare un settore del turismo sostenibile, equo e rivolto al futuro. È qui che verranno forgiati i prossimi 50 anni del turismo.

Per maggiori informazioni su TOURISE visitare TOURISE.com​

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per ulteriori informazioni contattare: media@TOURISE.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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